Tuinieren als een pro? Bartel Van Riet deelt z’n geheimen. “Je hoeft helemaal geen meststoffen te kopen”

Kan een relatie werken als je hetzelfde sterren­beeld hebt als je partner? Astrologe Cato geeft advies

Geliefden Anne-Charlotte en Harry hebben hetzelfde sterrenbeeld, Vissen, en het had een kwartier gescheeld of ze hadden ook dezelfde verjaardag. “Toen we elkaar leerden kennen leek dat een teken dat we voor elkaar gemaakt zijn.” Door hun gelijkenissen is hun relatie sterk, al zijn er ook enkele uitdagingen. Astrologe Cato geeft gericht relatieadvies aan hen én andere koppels met hetzelfde sterrenbeeld. “Harry wacht liever af met grote beslissingen, dus hij kan mij afremmen in mijn impulsiviteit.”

