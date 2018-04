Trouwring kopen voor dummies: deze fouten mag je niet maken Margo Verhasselt

25 april 2018

16u16

Bron: PureWow 0 Nina Misschien ben je subtiele (of niet zo'n subtiele) hints aan het geven aan je vriend dat het binnenkort tijd wordt om een ring rond jouw vinger te schuiven. Maar geef hem wat tijd, een ring zoeken is niet gemakkelijk. Je moet tenslotte die ring 'tot de dood jullie scheidt' rond je vinger houden. Je kan hem wel een handje helpen door dit artikel onder zijn neus te duwen, want dit zijn fouten die hij absoluut niet mag maken.

Ringmaten onderschatten

Worst-case scenario? Iemand ten huwelijk vragen met een ring die te klein is. Ja het is echt moeilijk om een ringmaat te weten, maar er zijn echt manieren om het te weten te komen. De beste manier? Vraag aan haar vriendinnen om haar mee te nemen naar een juwelenwinkel en enkele ringen te passen. Anders kan je ook altijd een ring van haar meenemen, zolang je weet aan welke vinger ze die draagt (redelijk cruciaal).

Online diamanten kopen

Het is belangrijk om een diamant in het echt te zien, zodat je de keuze kan maken op basis van de echte grote en kwaliteit. Het is goed dat je eerst wat onderzoek doet online, maar het is zelfs voor grote experts bijzonder moeilijk om een diamant te beoordelen vanop een computerscherm.

Te hard proberen om niemand na te doen

'Ik kan dit niet kopen, want haar beste vriendin heeft die soort al' is een vaak voorkomend argument waarom iets niet gekocht kan worden bij de juwelier. Veel vrouwen willen hun droomring aan de kant laten liggen omdat hij te veel op die van hun vriendin lijkt. Maar waarom? Het is een ring die je elke dag aan je hand hebt en nog je hele leven moet dragen. Koop daarom iets wat je echt mooi vindt.