Trouwfeesten in coronatijden: "Het was wellicht béter dan feest met 200 man”

We snappen er echt niks meer van." Zo valt de sfeer bij veel trouwlustigen momenteel te omschrijven. Zoals bij Lutz Weinlich (32) en Carolien Tilborghs (27) uit Berchem. "Wij hadden ons feest gepland op 29 augustus 2020", steekt Lutz van wal, "maar toen duidelijk werd dat er niet gedanst zou mogen worden, hebben wij alles naar 2021 verplaatst. Iedereen bekijkt het anders, maar voor ons is een feest pas áf als er een dansje geplaceerd mag worden. Toen vorige vrijdag opeens het licht op groen werd gezet, sprongen Carolien en ik dan ook een gat in de lucht. We keken naar mekaar: 'Doen we het dan tóch dit jaar? Ja!' Meteen heb ik onze 100 gasten gebeld. 'Kunnen jullie nog op 29 augustus? Ja!' Vervolgens: de traiteur, de zaal, de dj, de bloemist, de fotograaf, de weddingplanner... Voorschotten betaald en al. Maandag om 15 uur was alles rond, wij waren dolgelukkig... voor welgeteld één uur. Want om 16 uur hoorden we dat dansen opeens niét mag. Kan je dus wéér iedereen bellen."

Zijn onvrede wordt gedeeld door Maaike De Vos (27), die trouwde op 3 juni, met 30 aanwezigen die de bruid enkel een elleboogje konden geven en meters uit mekaar zaten. Haar feest verplaatste ze veiligheidshalve naar 29 augustus. "Daarmee leek ik op veilig te spelen - augustus leek toen veraf - maar er mag dus nog steeds niet worden gedanst, ook niet in bubbels. Een vader mag zelfs niet één keer met zijn dochter dansen, wat toch een heel mooie traditie is. Intussen zie ik wel zomerbars, concerten en Rock Werchter doorgaan op een manier die je ook op trouwfeesten kan hanteren, met afstand. Maar wij worden stiefmoederlijk behandeld, bijna genegeerd, alsof een trouwfeest altijd een zatte bedoening is, met een nonkel die iedereen ongevraagd begint te omhelzen..."

Elk z'n eigen balpen

In 2018 werden er in ons land 45.059 huwelijken voltrokken, de cijfers blijven stabiel. Tienduizenden mensen worden dus door de maatregelen getroffen. Corona betekent immers méér dan het feest een beetje inkrimpen of wat minder woest staan zwaaien met je servet. Ook vrijgezellenfuiven en huwelijksreizen zijn amper mogelijk. Buitenlandse familie kan niet invliegen. Sommige koppels hebben al drie faire-parts na mekaar laten drukken, met steeds wisselende data - een dure zaak. Afspraken met zaal en traiteur moeten continu aangepast, soms met verlies van voorschot. Bovendien moet het feest smetvrij verlopen: bij het gastenboek moet bijvoorbeeld voor elke gast een aparte balpen liggen en buffetten worden vervangen door bediening. Bovendien geldt ook hier de regel dat om 1 uur 's nachts de laatste het licht uitdoet. Een mens zou voor minder zeggen: 'Dan doen we het volgend jaar!' Doch, er zijn ook redenen om door te bijten. "Mijn man en ik hebben een kinderwens", vertelt Maaike nog. "Maar ik wil graag éérst trouwen. Onze plannen een volledig jaar uitstellen? Dat voelde niet goed. 2020 moest 'ons' jaar worden. En zo ken ik nog koppels die hun magische datum niet wilden loslaten. Bovendien weet niemand wat 2021 brengt. Misschien slaat corona dan opnieuw hevig toe."

Opa moet Facebooken

Wie ook de sprong waagde, corona of niet, is Lizzy Geyskens (26) uit Turnhout. "Een avontuur waar we geen spijt van hebben", klinkt het. Een avontuur, want nooit had ze gedacht dat ze op 16 mei, haar trouwdag, in een bakfiets naar het stadhuis zou worden gereden.... simpelweg omdat die bakfiets geen contact met buitenstaanders vereiste en dus méér coronaproof was dan bijvoorbeeld een taxirit. "Tien mensen mochten in het gemeentehuis zijn, wat in onze samengestelde familie een probleem was. Natuurlijk wou mijn man Tom er zijn ouders bij, maar tegen Toms plusmama, die jaren vol liefde voor hem heeft gezorgd, moesten we eigenlijk zeggen: sorry, jij mag niet binnen... Dat is toch hartverscheurend? Gelukkig heeft men op het stadhuis toegestaan om op het balkon te huwen, zodat er méér dan tien mensen het feest konden volgen vanop de Grote Markt. Maar familie in Rotterdam heeft het feest via livestream op Facebook moeten bekijken, net als de grootouders, die in de risicogroep zitten. Na de trouw zijn we dan voor hun raam gaan zwaaien, heel braaf is er vervolgens een flesje bubbels aan de deur gezet... Ik heb die dag van niemand een kus of een knuffel gekregen, behalve van mijn eigen man, natuurlijk."

Het was behelpen, maar zoiets heeft net zijn charmes, weet Lizzy: "Foto's maken, mijn haar en make-up doen: uiteindelijk is dat allemaal door onze getuigen of vrienden gedaan... Normaal hadden we daarvoor professionals gevraagd, maar die konden er in de bubbel niet meer bij. En eerlijk: eigenlijk is dat wel gezellig, om het zo 'onder mekaar' te doen, het schept een band voor het leven. In oktober houden wij nog een groot feest, helemaal anders dan ons oorspronkelijk plan: een herfstfeest binnen in plaats van een lentefeest buiten... Je moet flexibel zijn, in deze tijden. Onze huwelijksreis hebben wij doorgebracht in den hof. (lacht) Enerzijds zijn dat kleine teleurstellingen, anderzijds maakt zoiets je trouw onvergetelijk en uniek."

Spatmasker

Uniek zijn ook de omstandigheden waarin alle fournisseurs moeten werken. Zoals visagiste Alexandra Lamers (31), die in januari van haar passie haar bijberoep maakte en deze zomer normaal 20 bruiden in haar agenda had staan. Een agenda die al ettelijke keren is omgegooid: "Tot dusver heb ik drie bruidjes mogen begeleiden, dit weekend volgen er nog een paar", aldus Alexandra. "Ik werk nu met een spatmasker, dat had ik een jaar geleden natuurlijk niet gedacht. Maar de huwelijken die ik heb begeleid, waren er zeker niet minder om. Ik hoor de vrouwen zeggen dat het fijn was, in beperkte kring. Ze moesten niet rushen of zich schuldig voelen omdat ze weinig tijd hadden voor persoon A of B. Eén koppel heeft in een hoeve gefeest, bij een kampvuur, onder een dekentje. Niet elke zaal kan en wil openen voor een handjevol gasten."

Volgend jaar zullen die zalen overigens eivol zitten. Alle partijen die wij spraken, hadden het gevoel dat "minstens de helft" van de trouwers van 2020 zijn feest naar volgend jaar probeert te tillen. Tussen de mensen die al een feest in 2021 hadden gepland, wat maakt dat vaak moet worden uitgeweken naar dagen in de week of koudere maanden.

Wie haar feest ook verzette, is fotografe Floor Bogaerts (28). "Normaal zou ik in mei huwen", vertelt zij, "maar dat was nog in volle lockdown, ik had veel op mijn plannen moeten inboeten. Dan liever even wachten. Tegelijk zie ik als fotografe dat huwelijken ook in coronatijd heel mooi kunnen verlopen." Vorig weekend nog maakte Floor een sprekende, hartverwarmende foto van een trouwkoppel op de bus, met mondmasker. "Aanvankelijk is zo'n feest een beetje onwennig", weet Floor. "Mensen komen aan, weten niet of ze een mondmasker moeten dragen, er is twijfel bij de wijze van begroeting... Bij de koppels is er bovendien stress: 'Er zal na ons feest toch niemand ziek worden?'" Maar los van de extra zenuwen, is er vooral blijheid, stelt Floor vast. "Corona levert unieke beelden op. Het is een heel bijzondere tijd en mensen zijn zich daarvan bewust. Er is extra dankbaarheid om samen te kunnen zijn, om het leven en de liefde te vieren."

Dat dansen vooralsnog niet mag, vindt ook Floor jammer, tegelijk heeft ze vanuit haar ervaring begrip voor de beslissing. "Een trouwfeest, dat is emotie, dat is voluit gaan. Ik weet niet of dansende bubbels echt te hanteren zouden zijn op een groot familiegebeuren. Niet dansen is een beetje onnatuurlijk. Maar allemaal apart dansen is dat eigenlijk ook."