Trendsetters worden massaal gespot met de klassieke Bretoense trui: hoe komt dat?

De Bretoense trui komt in veel verschillende varianten. Wit met zwarte strepen is daar de populairste van, maar ook zwart, blauw en rood worden vaak in de mix gegooid voor het accent of als basiskleur. Van Zara tot Bershka, And Other Stories, Arket en COS: allemaal hebben ze dit seizoen hun eigen versie van de klassieker in hun collectie. “Het leuke is dat je hem in heel veel verschillende versies hebt”, zegt mode-expert David Devriendt.

“De Bretoense trui of marinière is een echte klassieker die blijft meegaan. Door elke generatie wordt hij opnieuw ontdekt. Het is een stuk dat, ongeacht de trends, keer op keer blijft terugkomen. Jongeren herkennen hem uit de kleerkast van hun mama of oma. Vergelijk het met een wit T-shirt of witte tank top, die trouwens ook heel trendy zijn nu, of een zwarte leren jas. Het straalt Parijse je-ne-sais-quoi uit. En het past volledig in de coastal grandma-stijl die en nu in is. Het is tijdloos.”

“Kan ook heel rebels zijn... en tegelijk perfect voor wie zich een brave secretaresse wil voelen”

Het item heeft ook een rijke geschiedenis. “Dus wie de trui koopt, koopt ook een stukje een verhaal. Aanvankelijk droegen vissers hem, nadien verhief Napoleon hem tot een militair stuk. Dankzij Coco Chanel en Jean-Paul Gaultier groeide hij uit tot de klassieker die we vandaag kennen en in de jaren vijftig, zestig en zeventig droegen veel Franse intellectuelen het stuk. Het was hét uniform tijdens de studentenrevolutie in Parijs in 1968. Ook Sartre werd vaak gezien met de klassieker, net als Picasso en Andy Warhol. En in de jaren negentig werd de trui geclaimd door de grunge-beweging, een tegencultuur. Kurt Cobain werd toen vaak gespot met de trui.”

Quote We worden vandaag geconfron­teerd met hardheid en we moeten in zoveel hokjes passen, dat we met onze kledij een bepaalde fantasie willen beleven. Mode-expert David Devriendt

In bepaalde combinaties kan het dus ook iets heel rebels hebben. “En die kleine protesten en ontevredenheden komen ook heel erg terug in deze tijd. We worden vandaag geconfronteerd met zoveel hardheid en we moeten in zoveel hokjes passen dat we met onze kledij een bepaalde fantasie willen uitleven. Met alle verschillende trends en stijlen die nu in zijn, kan dat. De ene dag ben je een Italiaanse glamourprinses, de andere een brave secretaresse met een Bretoense trui, bij wijze van spreken.”

