Trek jij ook onbewust je buik in? Experte waarschuwt voor die ongezonde gewoonte: “Kan seks pijnlijk maken”

De buik intrekken: vrouwen doen het vaker dan hen lief is en meestal staan ze er niet eens bij stil. Dat getuigen tal van dames op TikTok. Ze vertellen over hoe ze al van kinds af aan een plattere buik willen en hem onbewust opspannen. Herkenbaar? Kinesitherapeut Hedwig Neels licht toe waarom die gewoonte helemaal niet zo goed is voor ons lichaam. “De broeken met hoge taille zitten er ook voor iets tussen.”

Redactrice Chloë (23): “Toen ik klein was, zei mijn nicht dat het goed is om je buik in te trekken. Dat is mooier én je wordt er magerder van, zei ze. Absurd natuurlijk, maar ik ben dat beginnen na te streven. Ook nu merk ik dat ik mijn buik nog altijd stevig opspan. Eigenlijk doe ik dat onbewust. Wanneer ik een broek draag tot over de navel, waarin mijn buik meer zichtbaar is, trek ik hem stevig in.”

Jong geleerd is oud gedaan

Onze redactrice is daarin niet alleen. Op TikTok ging een filmpje rond van @elles420. “Ik ontdekte dat mijn buik raar gevormd is. Het komt door hem altijd en overal in te trekken.” Het filmpje haalde 745.300 likes en het lokte 20.100 reacties uit. Massaal veel vrouwen getuigen in de reacties over hoe zij hun buik ook al van kleins af aan krampachtig intrekken.

Voor Hedwig Neels, bekkenbodemkinesitherapeute in UZA, komt dat niet als een verrassing. “In onze praktijk zien we het ontzettend veel”, vertelt ze. Dat het een probleem van deze tijd is, gelooft ze niet. “Ik ben 38 jaar en ook ik kreeg als turnster te horen om mooi recht te staan en mijn buik in te trekken.” Wel is Neels ervan overtuigd dat de mode tegenwoordig een duit in het zakje doet. “De broeken met hoge taille vallen me op. Daardoor wil je de buik platter intrekken dan nodig. Ook sociale media, waar het online schoonheidsideaal heerst, sturen het zelfbeeld van meisjes en vrouwen flink bij.”

Waslijst aan klachten

Geen recent probleem dus, volgens de experte, al is er nu wel meer geweten over het continue intrekken van de buik. “Het effect is bij sommige vrouwen echt nadelig.” Elke vrouw is uniek en de gevolgen zijn bij iedereen anders, geeft Neels aan. Toch merkt ze terugkerende klachten op. “Het gaat van buikpijnklachten tot een opgeblazen gevoel. Er zijn vrouwen met rugpijnen. Het kan zelfs zorgen voor pijnlijke seks, urineverlies of constipatie.”

Best een waslijst aan gevolgen voor een gewoonte die op het eerste gezicht onschuldig lijkt. Hoe komt dat? “Als je de spieren rond de buik krampachtig en lang opspant, zullen andere spieren in die zone reageren. De bekkenbodemspieren kunnen overspannen raken. Ook de rugspieren en de ademhalingsspier kunnen zich vastzetten. Als je niet mooi en open ademhaalt zodat de buik kan bollen, zal de ademhalingsspier haar werk niet doen en kunnen de ribben krampachtig openzetten.”

Volledig scherm Hedwig Neels. © jmlynn

Dat je buik opspannen ook op je bekkenbodemspieren doet opspannen, kan lastige gevolgen hebben. “Vroeger dachten we dat vrouwen met urineverlies een te zwak bekkenbodem hadden”, zegt Neels. “Nu leren we dat die vrouwen hun bekkenbodemspier te hard opspannen. Als ze niezen is hun bekkenbodem uitgeput en is er geen reserve om plas op te houden.” Tijdens de seks kan het daarentegen weleens fijn zijn om je bekkenbodem op te spannen. “Maar het mag niet krampachtig zijn, zonder je er bewust van te zijn.” Want dat kan penetratie pijnlijk maken.

Quote Een rechte houding is goed, maar je buik daarbij intrekken voor een halfuur is veel te vermoeiend voor de spierzones. Kinesitherapeute Hedwig Neels

Natuurlijk zijn er ook mannen die hun buikspieren meer opspannen dan nodig. Ook bij hen kunnen dezelfde klachten voorkomen. “Op seksueel gebied zien we dat mannen met een gespannen bekkenbodem last kunnen hebben van vroege ejaculatie.”

Al wil Neels ook benadrukken dat deze gevolgen in verregaande gevallen gelden. “We zien ze niet bij iedereen. Met af en toe eens mooi rechtop te zitten met een ingetrokken buik, is niets mis. Alleen als je het lang en vaak doet, is het soms de druppel die ervoor zorgt dat de spanning in je hele lichaam opbouwt.”

Volledig scherm © Getty Images

Een verslaving? En hoe raak je ervan af?

Veel mensen merken niet dat ze elke dag hun buik intrekken. “Het wordt een gewoonte”, zegt Neels. “Ons lichaam stuurt op den duur onbewust aan om spanning in die spierzones op te bouwen.” Wie het wil afleren, kan dat dus niet in één vingerknip. “Je moet tijd nemen om je hersenen te gaan herprogrammeren.” Voor de ene helpt een relaxatiemuziekje, voor de ander werkt het om eens goed op te spannen en dan te ontspannen. “We moeten zoeken naar een betere spanning in het lichaam, door daar frequent en bewust bij stil te staan.”

“We geven veel het advies dat mensen écht mogen sporten of neerzitten met een ontspannen gevoel”, zegt Neels. “Een rechte houding is goed, maar je buik daarbij intrekken voor een halfuur is veel te vermoeiend voor de spierzones.” Neels geeft de tip om te denken dat een ballonnetje aan je borstbeen hangt. Die ballon trekt je borstbeen en hoofd zachtjes naar boven. Schouders en rug volgen vlot mee, maar je hoeft daarom je buik en rug niet krampachtig vast te zetten. “Geen houding zoals in het leger dus.”

Meer weten over de bekkenbodem? De Instagrampagina @thepelvicfloor leert je er alles over.

