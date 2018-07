Trek in plaats van een kroket eens een salade uit de muur Steffi Posthumus

12 juli 2018

14u05

Bron: ad.nl 0 Nina Wie liever een salade dan een kroket uit de muur wil trekken, wordt binnenkort op z'n wenken bediend: in Amsterdam opent eind augustus de Health Food Wall.

De naam zegt 't al: uit de Health Food Wall trek je enkel gezonde maaltijden. Initiatiefnemer Anouk Snelders kwam op het idee toen ze in Amerika studeerde. "Ik was verbaasd dat daar nog geen concept à la Febo was: snel, makkelijk, betaalbaar. Maar dan gezond. Daar zag ik een gat in de markt.''

Eenmaal thuis ging Snelders, die voeding en diëtiek studeerde en werkzaam is als vegetarisch chef, direct aan de slag. "De muur wordt nu speciaal voor ons gebouwd. Er zal plaats zijn voor zes verschillende maaltijden: twee salades en vier grote maaltijden. Ik heb ze allemaal zelf ontwikkeld en getest op vrienden en familie.''

Betaalbaar

Een uitdaging was nog wel om de pijler 'betaalbaar' in de smiezen te houden. "Biologisch en vers eten is gewoon duurder. Maar voor zeven tot negen euro heb je bij ons een complete maaltijd.''



Alle maaltijden zijn vegetarisch, de meeste zelfs veganistisch en er zijn ook glutenvrije opties. Snelders: "Onder gezond eten valt voor mij ook milieu en dierenwelzijn.''



Bang dat je straks op lauwe blaadjes verpieterde sla loopt te knagen, hoef je niet te zijn. In tegenstelling tot Febo, blaast deze muur geen warme, maar koude lucht. "En we houden de ingrediënten in de maaltijdbakjes zoveel mogelijk apart - gewoon in hoopjes, niet met onnodig plastic. En al het plastic dat we wel gebruiken, voor sauzen en dergelijke, zijn van biologisch afbreekbaar materiaal.''

De maaltijden zijn dus wel koud. "Je kan ze thuis wel opwarmen in een pannetje, maar echt nodig is het niet. Ze zijn koud getest en toen vond iedereen het ook superlekker'', verzekert Snelders.

Nina Lunchroom

Nog een verschil met krokettenkoning Febo: hier betaal je contactloos in plaats van met cash. "Zo houden we de snelheid erin.''

Wil je toch even neerploffen? Kan ook, want de trekmuur is onderdeel van een lunchroom. Ook daar geldt gezond, gezonder, gezondst: kokosnoten, smoothies en sapjes.