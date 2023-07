Transvrouw Gabriella (28) voelt zich goed in haar beachbody. “Ik ben trots op mijn lange slanke benen”

“Ik wil nog naar een Belgische chirurg gaan voor nieuwe implantaten. Maar ja, dat kost veel geld.” Gabriella (28) woont drie jaar in Aalst. Ze groeide op in Venezuela, maar daar was het te gevaarlijk voor haar als trans vrouw. In ons land is ze eindelijk gelukkig, vertelt ze, ook omdat ze zich nu goed voelt in haar lijf. “En dat mag ook wel, want ik sport elke dag minstens twee uur.”

Op het strand springt Gabriella meteen in het oog, met haar grote rieten hoed en sexy bikini. Wanneer we voorstellen of ze wilt deelnemen aan de fotoshoot, vraagt ze om een halfuurtje later terug te komen. “Ik wil me nog eerst even installeren”, zegt ze, terwijl ze een wuivend gebaar maakt naar haar parasol, stoel en koelbox.

Volledig scherm Gabriella: "Met mijn lange haren ben ik erg blij." © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Dertig minuten later zien we haar terug en veert ze enthousiast recht. “Let’s do this.” De rest van het interview praat ze Nederlands. “Wat een moeilijke taal”, zucht ze. “Een jaar geleden ben ik gestart met Nederlandse lessen. Elke week ga ik drie keer naar school. Het is niet gemakkelijk, maar door veel te oefenen, lukt het telkens een beetje beter. (glimlacht)”

Gabriella: “Met mijn lange haren ben ik erg blij. Dat vind ik belangrijk, want ik ben een kapster. Ik heb mijn diploma gehaald in Venezuela, maar dat is hier niet geldig, dus voorlopig ben ik nog aan het studeren. Hopelijk kan ik binnenkort aan de slag in een kapsalon.”

“Op mijn buik ben ik echt trots. Die is plat en gespierd. Mijn gezicht is oké. En het meest fier ben ik op mijn benen: die zijn lang en slank.”

Hoewel Gabriella zich goed voelt in haar lichaam zijn er toch een aantal puntjes die haar zelfvertrouwen af en toe doen wankelen. “Mijn neus, mond en ogen kunnen ermee door. Toch ben ik nog onzeker over mijn gezicht, omdat ik vroeger als tiener veel last had van acne. Nu ik wat ouder ben, is dat gebeterd. Al ga ik nog maandelijks naar de dermatoloog voor een gezichtsbehandeling tegen littekens en zwarte puntjes.”

“Goeie skincare is tevens een must. ’s Ochtends én ’s avonds reinig ik mijn gezicht, en ik ga de deur niet buiten zonder zonnecrème om mijn huid te beschermen.”

Dankzij mijn kleurrijke tattoo wil ik mijn litteken niet verstoppen maar showen Gabriella

“Ook over mijn armen en schouders durf ik weleens te twijfelen. Ik zou willen dat die fijner zijn, vrouwelijker. Daar komt nog eens bij dat ik op de zijkant van mijn linkerarm een groot litteken heb. Dat heb ik overgehouden aan een ongeluk in Venezuela - ik was met mijn vrienden aan het spelen op de speelplaats en maakte een pijnlijke val. In 2016 liet ik het camoufleren met een kleurrijke tattoo, door een tatoeageartiest in Colombia. Sindsdien voelde ik nooit nog de behoefte om mijn litteken te verstoppen. Nu wil ik ermee showen. (lachje)”

SWIPE. Gabriella is helemaal in haar element tijdens onze shoot op het strand

“Als ik nog één ding aan mezelf zou veranderen, zijn het mijn borsten. Als tiener droomde ik er al van om borsten te hebben. Op mijn 17 startte ik met een hormoontherapie, waardoor ik een hele kleine cup kreeg, en later liet ik me opereren in Venezuela. Op zich zijn mijn borsten prachtig zoals ze zijn, maar ze doen pijn. Zeker als ik slaap of neerlig.”

“Ik wil naar een Belgische chirurg gaan om mijn implantaten te laten vervangen. Wellicht zijn er nu betere technieken en materialen op de markt dan acht jaar geleden in Venezuela. Maar ja, dat kost veel geld. Ik hoop binnen enkele maanden genoeg gespaard te hebben.”

“Om fit te blijven, probeer ik gezond te leven. Ik sport elke dag minstens twee uur - vooral fitnessoefeningen bij mij thuis en work-outs voor mijn booty. Die mag nog wat volumineuzer zijn. (lacht) Daarbovenop doe ik twee keer per week yoga.”

Volledig scherm Gabriella: "In 2016 liet ik mijn litteken camoufleren met een kleurrijke tattoo." © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

“Mijn andere hobby’s zijn boeken lezen en lekker koken. Niks leuker dan experimenteren met de Venezolaanse, Colombiaanse en Vlaamse keuken. Het enige waar ik niet van hou, zijn de typische Belgische frietjes. Die zijn veel te ongezond. Het moet nog een beetje healthy zijn, hé. Ik drink bijvoorbeeld geen frisdrank en mijd alcohol. Mijn maaltijden bestaan uit veel groenten, suiker eet ik zo weinig mogelijk. Het enige waar ik niet aan kan weerstaan, is gesmolten kaas. Fondue is een heerlijke cheat meal.”

Voor de zomerreeks ‘Mijn beachbody’ trekt NINA naar de Belgische kust. We fotograferen mannen en vrouwen en spraken met hen over wat ze mooi vinden aan zichzelf. Want m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, maakt allemaal niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

