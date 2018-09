Train je relatie met NINA & Koppels Margo Verhasselt

07 september 2018

07u55 0 Nina Wat is het geheim van een goede relatie? Vier Vlaamse koppels gaan 6 afleveringen lang de uitdaging aan en filmen hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van klinisch psychologe en klinisch seksuologe Chloé De Bie en klinisch seksuoloog Wim Slabbinck.

Genoten van de eerste aflevering? Omdat ook wij van de liefde houden, geven we hier elke week op vrijdag een relatietip van Chloé De Bie én twee extra relatiehacks.

Opdracht 1: De kus

De televisiekoppels krijgen een 'simpele' opdracht, die toch niet zo simpel lijkt: tracht elke dag een halfuur bezig te zijn met kussen. Ga op zoek naar jullie ideale kus. Start vandaag met 1 minuut tongkussen.

“Er wordt niet getongkust bij ons”, vertellen Leslie en Gregory. "Gregory denkt nogal snel dat dat een groene vlag is voor seks", grapt Leslie.

"Een bepaalde kus kan na verloop van tijd een bepaald ‘teken’ worden. Een ‘groene vlag’ zoals Gregory dat zo mooi aangeeft. Maar uiteraard is het belangrijk af te stemmen of die betekenis voor jullie beiden wel vasthangt aan die bepaalde kus," legt Chloé uit.

Waarom we moeten kussen

Het is een opdracht die voor positieve aandacht en intimiteit zorgt. Win-win! Kussen is belangrijk. Koppels die lang samen zijn, gaan na een tijdje minder vaak en lang kussen maar toch is het een gemakkelijke manier om een goede band met elkaar te onderhouden.

“We weten dat koppels na een lange tijd eigenlijk veel te weinig kussen”, stelt Chloé De Bie. “Toch is kussen een heel gemakkelijke en efficiënte manier om snel verbinding te maken.”

Als je jouw partner een stevige pakkerd geeft, gieren de hormonen als het ware door je lijf. Endorfine, oxytocine en dopamine komen vrij en zorgen voor een gelukzalig gevoel. We worden er niet alleen zelf gelukkiger van, ook in een relatie werpt een zoentje zijn vruchten af. Het is belangrijk dat we een zoen bekijken als meer dan een begroeting of een manier om afscheid te nemen. Een kus van amper 6 seconden registreren onze hersenen dan ook vaak niet. De oplossing? De lippen tuiten en zoenen maar!

NINA Opdracht 2: Laat handgeschreven briefjes achter

Schrijf elke dag minstens drie kleine briefjes voor je liefste, met een complimentje op.

Waarom we moeten schrijven

In het digitale tijdperk is een berichtje sturen vanzelfsprekend. Heel veel koppels kennen elkaars handschrift niet eens. Erg jammer dat we zo gehecht zijn aan onze telefoons, want ons handschrift is veel persoonlijker en een kort liefdevol kattebelletje kan je relatie al sterker maken.

Wedden dat een klein briefje met 'wat zie jij er goed uit vandaag' op de spiegel niet alleen de dag van je partner opfleurt, maar je ook een dikke zoen bezorgt? Opdracht 1 en 2 meteen geslaagd!

NINA Opdracht 3: Ga wandelen (en laat je gsm thuis!)

Probeer geregeld samen een korte wandeling te maken. Na het eten, er juist voor of een langere in het weekend. Hoe je het invult, kies je zelf. Belangrijk is dat vooral de gsm's thuisblijven. Heb eens alleen oog voor elkaar.

Waarom we moeten wandelen

Maak samen een lange wandeling door een natuurgebied en neem een romantisch picknickmandje mee voor onderweg. Of maak een kort ommetje rond de blok en praat over jullie dag.

Het klinkt vanzelfsprekend, maar neem de tijd om bij te praten. ‘Wij doen dit al’, denk je misschien. Maar wees eens eerlijk: hoe vaak word je afgeleid door je telefoon of gaat het gesprek verder dan een simpele ‘Hoe gaat het?’? Reserveer een halfuur om te praten met je wederhelft.

KOPPELS: Het geheim van een goeie relatie. Donderdag om 21.45 op VTM.

Meer over Gregory

samenleving

familie

Leslie