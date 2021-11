Toverstokspatel, iemand? Le Creuset brengt speciale collectie uit in het teken van Harry Potter

Zowel Le Creuset als Harry Potter zijn klassiekers en gevestigde waarden; de ene in de kookwereld, de andere in de magische wereld. Ken jij iemand die graag aan het kokkerellen slaat én die graag films kijkt over de avonturen die zich afspelen op Zweinstein? Dan is deze gelimiteerde collectie van het oerdegelijke merk precies wat je die persoon cadeau moet doen voor een verjaardag, een speciale gelegenheid of Kerstmis.