Tover je moestuin om in een cocktailbar Liesbeth De Corte

04 mei 2018

16u47

Of je nu groene vingers hebt of niet: het hebben van een moestuin is weer populair. Wil je ook je eigen kruiden kweken, maar heb je geen idee wat te planten? Dat treft, want de Britse tuinierster Lottie Muir heeft een aantal suggesties die je ook kan gebruiken om cocktails mee te versieren.

Lottie Muir wordt ook wel de ‘Midnight Apothecary’ (vrij vertaald: apotheker van de nacht) genoemd, en daar is een logische reden voor. De Britse blondine heeft een eigen cocktailbar en weet als geen ander hoe je lekkere, botanische drankjes kunt maken. Wil je net zoals zij ook je eigen cocktailingrediënten kweken? Dan heeft ze alvast de volgende tips.

Koop kruiden die je niet in de winkel vindt...

- Het favoriete kruid van Muir is zonder twijfel citroenverbena. De kleine witte bloemetjes zijn schattig om je drankje mee te versieren, maar het zijn vooral de bladeren die voor een zoete punch zorgen. Heb je een hele struik staan? Dan raadt de tuinierster aan om de blaadjes te mixen met wat water, suiker en citroen voor een siroop.

- Als je tijm wil kweken, ga dan voor sinaasappeltijm, aldus Muir. In tegenstelling tot de gewone variant heeft deze een sinaasappelaroma, zonder bittere nasmaak. Zeker in combinatie met honing of suiker geeft dit kruid een lekker, fris accent.

- Volgens Muir heeft chocolademunt nog meer smaak dan de Marokkaanse munt, die je vaak in de supermarkt ziet staan.

... of hou het bij de klassiekers

- Met gewone Marokkaanse munt is niets mis, vertelt Muir nog. De maand mei is trouwens een perfecte maand om nieuwe muntplantjes te planten. Tip: kies een plekje in de zon of halfschaduw, heb even geduld, en na verloop van tijd kan je stoefen met de lekkerste mojito’s met verse muntblaadjes.

- Nog zo’n klassieker is basilicum. Niet alleen lekker bij pizza’s en andere Italiaanse delicatessen, maar enkele fijn gesneden basilicumblaadjes passen ook perfect bij een Bloody Mary.

- Is gin tonic jouw favoriete zomerverfrissing? Dan raadt Muir aan om lavendel te planten. Net voor de bloemetjes echt open komen te staan, kan je enkele takjes pakken en ze in een fles gin steken. Je zal merken dat het drankje na enkele uren een leuke, roze kleur heeft gekregen. Ook oregano past trouwens perfect bij gin, maar dan heb je wel geen roze kleur.

Kies voor kleur met bloemenweelde

- Anno 2018 gebruiken we steeds vaker bloemen om gerechten en drankjes een kleurrijke toets te geven. Volgens Muir is de Oost-Indische kers niet alleen mooi om te zien, de geel/oranje/rode bloemetjes zorgen ook voor een pittige smaak. Ook handig om te weten: de plant groeit vrij gemakkelijk en vraagt weinig onderhoud.

- De tuinierster en cocktailexpert is ook fan van komkommerkruid. De bloemen in de vorm van een blauwe ster zien er liefelijk uit en de smaak van komkommer doet het goed in een zomerse cocktail.

- Wie écht mee wil zijn, moet volgens Muir venkel kweken. Deze knol vraagt iets meer moeite dan pakweg basilicum of munt, maar volgens de Britse is het de moeite waard. Wacht tot de gele bloemen verschijnen en vang de pollen van de plant op. Het kleurrijke stuifmeel is een originele manier om een glas mee te versieren. Maak de rand van het glas vochtig met een limoentje, dop de rand in de pollen, et voilà: je hebt een betere versiering dan het typische fruit of enkele kitscherige parapluutjes.