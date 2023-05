Topmodel Ninalotte Roose (20) over sugardaddy’s, single zijn en haar eerste kus: “Modellen hebben aanzien”

Een minirok combineren met een voetbal­shirt: ‘blokette’ is de verrassen­de nieuwe modetrend

Een voetbaltrui met een minirok of een joggingbroek met hoge hakken. Wie de nieuwste trend in modeland aandurft, mixt typische mannelijke kleding met vrouwelijke. ‘Blokette’ heet het en het is een hit op sociale media. Moderedacteur David Devriendt over de trend: “Logisch, in de nasleep van #metoo.”