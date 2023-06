Topmodel Ninalotte Roose (20) over haar ultragezonde levensstijl. “Ik moet meer genieten? Dit ís genieten”

Topmodel en ‘Familie’-actrice Ninalotte Roose (20) post intieme, inspirerende video’s op sociale media over hoe ze gezond leeft volgens een eeuwenoude leer, ayurveda. Ze staat erg vroeg op, gaat om verse groenten bij de boer en zorgt voor zes smaken in haar maaltijden, voor een lichter lijf en gelukkiger brein. Maar valt dat te combineren met een druk leven? “Ik doe dit niet élke dag, hoor.”

Ninalotte Roose (20) is model, ‘Familie’-actrice en aan dat lijstje voegt ze ook gezondheidscoach toe. Haar Instagrampagina @ninalotte.health draait om gezonde voeding, yoga en meditatie. Ze deelt er filmpjes met haar 6.000 volgers over hoe ze om 5.30 uur ’s ochtends van een heerlijk gezond ontbijt smult, gaat fietsen als de zon opkomt, ademhalingsoefeningen doet en in het meer plonst.

Dat allemaal onder de noemer van een 5.000 jaar oud gezondheidssysteem uit India: ‘ayurveda’. “Het is de zusterfilosofie van yoga”, zegt een gepassioneerde Ninalotte. “En die stelt: als je gezond wil zijn, moet je kijken naar het fysieke, maar ook naar je geest en ziel.”

Wat typeert ayurveda? Geen geraffineerde suikers en eten volgens je type. “Ik ben type Pitta”

Ayurveda gaat over eten met zes smaken, bewegen volgens je lichaam-geesttype en opstaan voor zes uur. Klinkt strikt, en daarom krijgt de twintiger af en toe de wind van voren. “Sommigen vinden dat ik jong ben en meer moet genieten van het leven. Maar ik geniet ten volle! Als ik gezond eet, heeft élke cel in mijn lichaam daar deugd van.”

“Er zijn andere dopamineshots dan uitgaan, televisie of altijd maar sociaal contact. Dat vergeten we soms. Back to the roots is wat me gelukkig maakt.”

Ayurveda keert inderdaad terug naar de basis: je eet zo vers en biologisch mogelijk. En dus zo min mogelijk artificieel. Denk: geraffineerde suikers of zaadoliën. “Het is een levensstijl, geen dieet. Ayurveda is inclusief en sluit niet uit, dat vind ik zo mooi. Vis of vlees wordt dus niet per se gebannen, maar plantaardig eten bevat wel meer levensenergie. Ikzelf was lang vegan en eet nu toch af en toe dierlijk.”

“Wat voor jou goed is om te eten, hangt af van je mind-body type”, legt Ninalotte uit. “Er zijn er drie: Vata, Pitta en Kapha. Via een vragenlijst ontdek je hoeveel procent van elk type in je lichaam zit. Ik ben vooral type Pitta en heb het vuurelement in mij. Als ik te pikant of te zuur eet, breng ik mezelf uit balans. Zo snap je beter waarom en hoe je op bepaalde voeding reageert. Ook met sport: intense cardio, zeker op warme dagen, is minder voor mij weggelegd.”

Hoe kan ik de ayurvedische levensstijl simpel uitproberen?

Ayurvedisch eten kan ook simpeler, door elke maaltijd met zes smaken te pimpen. “Voor een lichamelijke balans is het goed om de zes smaken te implementeren. Dan krijgt je brein het gevoel dat je voldaan bent. Het gaat over: zoet, zuur, zout, pikant, bitter en astringent. Dat laatste is een minder bekende smaak in het Westen, maar kun je vergelijken met de droge smaak in je mond nadat je in een onrijpe banaan bijt.”

“Die smaak zit in peulvruchten, granaatappelpitten, appel en groene thee. Dit vind ik een haalbaar principe, want alleen al met citroensap of appelazijn til je een maaltijd naar een gezonder niveau.”

Dan is er nog opstaan bij het ochtendgloren. “Je moet eigenlijk slapen als het donker is en opstaan als het licht wordt. In de zomer is dat een hele uitdaging. Ik merk al een enorm verschil als ik iets voor zes opsta. Dat gaat vlotter dan na zes uur. Ik voel me lichter en het voelt niet aan als een sleur. Maar ja, je moet dan wel om tien uur in bed liggen.”

We hebben vaak de neiging om te vergelij­ken, hé. Wauw, die Ninalotte heeft zo veel tijd. Maar wat je online ziet, is niet hoe elke dag er bij me uitziet Ninalotte

“Dat klinkt allemaal eerst moeilijk”, zegt Ninalotte. “Maar eens je de basisvisies snapt, is het makkelijk om uit te proberen. Het mag geen last zijn en gaat dus evengoed over vijf minuten mediteren, in de ochtend stretchen of elke dag een mindful moment inlassen.”

“Ik heb, echt waar, nooit meer stress”

Waarom zou je die strikte ayurvedische levensstijl überhaupt proberen? “Door hoe ik nu leef, ben ik nog meer onder de indruk van mijn lichaam en hoe het werkt”, zegt Ninalotte heel kalm. “Dat geeft me zelfliefde en dankbaarheid. Ik ga lichter en flexibeler door het leven. En heb echt geen stress meer.”

“Stel, ik voel angst, stress, druk of droefheid, dan sta ik daar anders in dan vroeger. Dat komt door meditatie en door de mindset van ayurveda. Wanneer je geest en lichaam in balans zijn, wordt stress geëlimineerd.”

Ook fijn om te merken dat de standaard geneeskun­de steeds meer benadrukt hoe belangrijk meditatie en yoga zijn Ninalotte

Voor sommigen klinkt het allemaal te zweverig, maar Ninalotte merkt vooral de goede reacties. “Soms denk ik: is alles online delen het wel waard? Maar dan lees ik de privéberichtjes van mensen die ik kan inspireren met mijn dagelijkse gewoontes. Al zal maar één persoon de klik maken, dat lijkt me mooi.”

“Ook fijn om te merken dat de standaard geneeskunde steeds meer benadrukt hoe belangrijk meditatie en yoga zijn. En pas op, ayurveda sluit geen medicatie uit.”

Bovendien moet je dit ook niet tot in het extreme doortrekken, zegt de twintiger. “In onze samenleving is het moeilijk om volledig natuurlijk te leven: van onze schoonheidsproducten tot de stoffen op ons eten, zo veel is artificieel. Daar moet je mild in zijn.”

Sorry, maar als ouder met een vaste job is dit toch niet haalbaar?

Elke dag om vijf opstaan, om biologische groenten hollen en mealpreppen: deze levensstijl lijkt niet voor iedereen. Ninalotte: “We hebben vaak de neiging om te vergelijken, hé. Wauw, die Ninalotte heeft zo veel tijd. En wauw, die leeft volgens haar passie. Maar wat je online ziet, is niet hoe elke dag er bij me uitziet. Als actrice heb ik nachtopnames en dan is mijn bioritme bijvoorbeeld helemaal in de war en sta ik niet om zes uur op.”

Volledig scherm Ninalotte speelt Aurélie in Familie. © VTM

“Het zit hem al in de kleine dingen die jij en ik kunnen doen: een wandeling tijdens de lunchpauze, goed hydrateren en misschien een gezonde lunch meenemen. Als je thuiskomt, in plaats van de tv meteen aan te zetten, ga even op een kussentje zitten om vijf minuten te connecteren met je lichaam.”

“Je moet geen vijf uur per dag rekenen. Kijk eens waar je twee minuten extra de tijd vindt voor een gezonde gewoonte, zoals mediteren.”

“Het gaat ook over of je prioriteit wil geven aan een gezonde levensstijl. If you don’t choose to pay for your health now, you’ll pay for your ilness later. Daar schuilt veel waarheid in: gezond leven vraagt tijd en energie, maar het is een preventieve methode om ervoor te zorgen dat je later geen tijd verliest aan te veel doktersafspraken die je in de eerste plaats kon voorkomen.”

