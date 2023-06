Topmodel Gigi Hadid (28) houdt van deze handtas (en vanaf 55 euro kan je haar na-apen)

Dit is de unieke tweede thuis van actrice Ini Massez. “In het weekend drinken we koffie op onze ponton”

Actrice Ini Massez heeft een hart voor Antwerpen. Dat toonde ze al in de Vlaamse reeks ‘Rough Diamonds’. Haar weekends eindigt ze op haar boot, een vintage model dat haar man restaureerde, vertelt ze in onze reeks waarin bekende gezichten over hun ideale weekend vertellen. Het is haar rustmoment in alle drukte. “Al heel vroeg besloot ik die ‘ideale mama’-rol aan de kant te schuiven.”