Topmodel Cara Delevingne is verslaafd, net als haar mama. Kan je daar aanleg voor hebben? Expert: “Ja en nee”

Sociale media doen meer dan je denkt. 2 experts over de impact: “Het beïnvloedt je levensrit­miek. Ook als je offline bent”

Van Billie Eilish tot Gloria Monserez en Selena Gomez: de lijst van mensen die offline gaan wordt steeds langer. Twee experts vertellen over de impact van sociale media: hoe slecht is het bijvoorbeeld om je dag ermee te starten? Is ons brein gemaakt voor zoveel prikkels? En werkt een tijdelijke detox? “Niet echt. En je moet er zelfs mee opletten.”