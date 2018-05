Topless poseren voor een leeuw, je moet het maar durven Liesbeth De Corte

16 mei 2018

16u38 0 Nina Het meest rebelse model van het moment? Dat is zonder twijfel Cara Delevingne. Dat bewijst ze nog maar eens met een fotoshoot voor het horlogemerk Tag Heuer. De Britse schone zette zich topless voor de fotograaf, terwijl ze beslopen werd door een leeuw.

De campagne voor de nieuwe horloges kreeg dan ook een toepasselijke naam: ‘Don’t crack under pressure’. Een boodschap die Delevingne goed begrepen heeft. Op de plaatjes is te zien hoe de 25-jarige haar borsten bedekt met haar handen, terwijl de leeuw achter haar zijn tanden ontbloot. Op andere foto’s heeft ze een zwarte top aan.

TAG Heuer Ambassador @caradelevingne rocking her TAG Heuer Carrera Lady during the shooting of our latest international campaign with @DavidYarrow. Discover more about this campaign in our bio. #CaraDelevingne #DavidYarrow Een foto die is geplaatst door null (@tagheuer) op 07 mei 2018 om 22:00 CEST

De shoot vond plaats in Dinokeng Game Reserve , een natuurpark in Zuid-Afrika. Alle foto’s werden genomen door David Yarrow, die bekendstaat om zijn portretten van wilde dieren. Ook van de partij was Kevin Richardson, die door zijn collega’s van het natuurpark ook wel de ‘leeuwenfluisteraar’ wordt genoemd.

De campagnebeelden werden vorig jaar in december al gemaakt, maar de horloges zijn nu pas verkrijgbaar. Destijds zei Cara al dat “het een droom was die uitkwam om met wilde dieren te werken, zeker met een leeuw.” Dat is niet bepaald een verrassing, want de leeuw is een van haar lievelingsdieren. Ze liet er zelfs een tattoo van op haar vinger zetten.