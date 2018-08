Topkok legt het nog één keer uit: op deze tien dingen moet je letten als je gaat barbecuën Ellen den Hollander

04 augustus 2018

12u01

Bron: ad.nl 0 Nina De Nederlandse tv-kok Julius Jaspers weet dat veel mensen barbecueën eng, een gedoe of tijdrovend vinden. Nu er perfect barbecueweer op komst is, geeft hij tien tips.

1. De vlammen zijn niet je vrienden Bij barbecueën horen geen vlammen. Maak daarom je vuur niet te groot. Vlammen krijg je vooral door het druipvet van vlees, van olie en van suiker. Als daar wat van in de barbecue valt, krijg je vlammen en verbrandt de boel. Gebruik met deze producten altijd een platesetter (een stalen of keramieken plaat tussen het vuur en je rooster).

2. Leg niet te veel tegelijk op de barbecue Verschillende gerechten hebben niet alleen verschillende smaken, maar het ene gerecht heeft vijf minuten nodig en het andere gerecht anderhalf uur. Je moet een professionele barbecueër zijn als je al die gerechten goed op tafel wilt kunnen brengen. En dan nog. Kies iets met een snelle bereiding om mee te beginnen en tover daarna iets wat lang gegaard heeft uit je oven of warmhoudbox dat je alleen nog maar hoeft te snijden/verdelen.

3. Open de barbecue niet te vaak Bij een barbecue met een deksel, en ik ga er even vanuit dat je die hebt, is het absoluut de bedoeling dat je het apparaat zo lang mogelijk dichthoudt. Hoe vaker je de barbecue opent, hoe warmer die wordt.

4. Meten is weten Investeer in een goede, digitale kerntemperatuurmeter, ik gebruik hem elke dag. Kost misschien 25 euro. Vlees wordt niet lekkerder als het te lang is gegaard. Hetzelfde geldt voor juist een minimale garing. In het ergste geval kun je ziek worden van vlees – kip of varken – dat de juiste temperatuur niet haalt.

5. Haal het vlees van de barbecue, maar ga niet direct snijden Dit geldt voor rund- en lamsvlees: haal het vlees van de barbecue en ga het niet meteen snijden. Laat het 10 minuten rusten onder een of twee velletjes aluminiumfolie. Je zult zien dat er daarna bij het aansnijden veel minder vocht uit stroomt. Dat vocht blijft zo langer in het vlees en dat blijft daarom sappiger.

6. Gebruik goede messen! Snijd je vlees met de juiste messen. Snijd vlees nooit met een kartelmes. Ik gebruik thuis altijd hetzelfde grote en hetzelfde kleine vleesmes, die ik regelmatig aanzet en een keer per jaar naar de slijper breng.

7. Werk netjes en schoon Kruisbesmetting is een groot gevaar in de keuken, ook thuis. Als je eerst de kipfilet snijdt op een plankje en vervolgens de komkommer op hetzelfde plankje, gaat het niet goed. Het gevolg kan zijn dat er dan salmonella van de kip aan de komkommer zit – met alle risico’s van dien.

8. Drink niet te veel Drink niet te veel tijdens het barbecueën. Je werkt met open vuur en het is vaak 600 graden in die pit. Barbecueën gebeurt heel vaak in de familiesfeer en dan rennen er kinderen rond. Zorg dat er iemand achter de barbecue staat (jij) die weet wat-ie doet.

9. Gebruik goede spullen Je moet goede spullen hebben en het goede nieuws: die hoeven dus helemaal niet duur te zijn. Er zijn heel veel goedkope, goede barbecues. Als je goede spullen gebruikt, dan zal je zien dat barbecueën leuk is.

10. Koop goede houtskool Een tankstation heeft die niet. Ik bereid alles op houtskool en niets op briketten. Briketten kun je minder snel in temperatuur verlagen, die blijven uren warm. Old school briketten ruiken bovendien vaak naar fossiele brandstoffen (zouden ze daarom zo lekker branden...?).

Julius Jaspers nieuwe boek heet Simple smart BBQ. (Carrera Culinair, €30)