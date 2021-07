Tommy Hilfiger brengt non-binaire kledinglijn uit: “Het is altijd onze droom geweest om mode te creëren voor iedereen”

Van een salopette tot een hoodie, een strandhoedje of een zomers hemd: de nieuwe Tommy-collectie is heel gevarieerd maar heeft toch een belangrijke zaak gemeen. Alle kledingstukken zijn namelijk non-binair en dus niet gebonden aan geslacht. De kledinglijn zet in op uniciteit, schoonheid en diversiteit van de wereldwijde gemeenschap. Tommy Hilfiger is ervan overtuigd dat stijl geen grenzen kent. “Het is altijd onze droom geweest om mode te creëren voor iedereen”, aldus het merk. “Van het ontwerpproces tot de campagne, het TommyXIndya-partnerschap is er om mensen zich gezien, geaccepteerd en betrokken te laten voelen.”

Voor hun nieuwe collectie ging Tommy Hilfiger in zee met de Amerikaanse transgender acteur Indya Moore (26). Moore identificeert zichzelf als non-binair en polyamoreus. Het model is bekend door hun rol als Angel Evangelista in de FX-televisieserie ‘Pose’. De reeks van Ryan Murphy heeft de grootste transgendercast ooit op de Amerikaanse televisie. Indya Moore heeft het echter niet altijd gemakkelijk gehad in hun leven. De activist verliet op veertienjarige leeftijd hun huis nadat hun ouders Indya niet steunden in hun transitie. Wegens pesterijen stopte Moore ook vroegtijdig met school. Toen de acteur vijftien was, stapte die in de modellenwereld, maar ook toen liep het niet van een leien dakje. Zo werd het model in 2019 nog aangevallen door een aanhanger van Trump. In datzelfde jaar riep Time Magazine de acteur uit tot een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Indya Moore © AFP

Bij het ontwerpen van de TommyXIndya-collectie baseerde de acteur zich op de reeds gekende stukken van Tommy Hilfiger. Die stak deze in een nieuw jasje en probeerde hierbij genderexpressies te respecteren. Dit deed Moore onder meer door het verbreden van de schouders of door silhouetten aan te passen. “Te veel mensen krijgen het gevoel dat er iets mis met hen is, alleen omdat ze zichzelf zijn”, vertelt de activist. “Het betekent alles voor mij om te weten dat met onze capsule niemand zich verkeerd of anders of gebroken voelt. Iedereen past perfect in deze collectie, wie ze ook zijn.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Tommy Hilfiger

Volledig scherm © Tommy Hilfiger

De nieuwe collectie bouwt voort op het ‘People’s Place’-programma van Tommy Hilfiger. Met dat platform wil het merk de deur openen voor iedereen die zich door de mode buitengesloten voelt. “Ons programma is een enorme stap in deze richting, omdat we hard blijven werken om representatie en verdere inclusiviteit in alle modegebieden te bevorderen”, aldus Tommy Hilfiger.

De TommyXIndya-capsule is vanaf 13 juli in de Verenigde Staten verkrijgbaar en vanaf 20 juli wereldwijd op tommy.com en op enkele winkellocaties in Europa. Je moet wel diep in de buidel tasten om een stuk te kopen uit de nieuwe collectie. Voor een T-shirt betaal je 110 euro en voor een jas mag je een slordige 300 euro neerleggen.

