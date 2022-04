Tom hunkert naar de vrouw van zijn beste vriend. “Haar lichaam tegen het mijne: dat voelde juist”

Lotte (24) ontvlucht haar narcisti­sche man met schilder Kurt (45). “Tussen de verfpotten brachten zijn handen me tot leven”

Lotte* (24) is een verkoopster in de schilderwinkel waar Kurt* (45) drie keer per week langskomt. Een oudere, artistieke man, die Lotte prikkelt met lieve woorden. Thuis moet ze onderdanig zijn bij haar narcistische echtgenoot, maar het jeukt om los te breken. In Kurts studio bedrijft ze met de schilder voor het eerst de liefde zoals zij dat wil. “Kurt focuste volledig op míj. Op elke centimeter van me.” Het is een beloftevolle romance, tot Lottes agressieve man een sms’je onderschept.

19 maart