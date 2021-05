“Toen ik ze niet meer kon verstoppen, kwam ik met mijn transitie naar buiten.” Transvrouw Sarah over haar kersverse B-cup

“Mijn borsten zijn mijn pronkstukken. De vrouwelijkheid die altijd al in mij zat, is nu ook fysiek tot uiting gekomen.” Sarah Vynck (58) outte zich vorig jaar als transvrouw, na een lange, zware en vooral moedige zoektocht naar zichzelf. Dankzij hormonentherapie ging ze in een vijftal maanden van geen borsten naar cupmaat 85B. Sarah is daar niet alleen erg trots op, door haar groeiende boezem trok ze ook definitief de streep onder 57 jaar man-zijn. “Pas toen ik mijn borsten niet meer kon verstoppen, kwam ik met mijn transitie naar buiten.”

“Al op jonge leeftijd voelde ik dat er iets niet klopte”, vertelt Sarah. “Ik zat niet goed in mijn vel, wist dat ik ‘anders’ was, maar kon het niet benoemen. Logisch ook: in mijn jeugdjaren werd over genderidentiteit niet gesproken. Iedereen paste in mooi afgelijnde hokjes, daarbuiten kleuren was not done. Rond mijn dertigste koos ik daarom, precies zoals de maatschappij dat van mij verwachtte, voor huisje, tuintje, boompje, kindje. Maar de rol van brave huisvader opnemen, dat wrong.”

“En dus ging ik op zoek naar mijn ware identiteit, een lange lijdensweg”, vervolgt Sarah. “In het begin durfde ik niet met mijn gevoelens naar buiten te komen en probeerde ik stiekem dingen uit. Zoals vrouwenkleding dragen. En ja hoor, in vrouwelijke kledij voelde ik me een pak beter.”

Nadat Sarah en haar toenmalige vriendin uit elkaar waren gegaan, woonde ze een tijdje alleen. “Binnen die vier muren kon ik mezelf zijn. Zodra ik thuiskwam, kleedde ik me om. Ging ik weer naar buiten, dan trok ik opnieuw mannenkleding aan.”

Kantelpunt

Toen Sarah opnieuw de liefde had gevonden, lichtte ze haar nieuwe vriendin na een tijdje in. “Voor haar was het oké: binnenskamers mocht ik dragen wat ik wilde.” Er volgde zelfs een huwelijk. “Om aan mijn vrouwenkleren te geraken, bezocht ik winkels met gezamenlijke pashokjes. Dan kon ik doen alsof ik kledingstukken naar mijn vrouw in de paskamer bracht.”

“Zeventien jaar lang leefde ik op die manier”, vervolgt Sarah. “Maar wanneer je je alleen thuis goed voelt, dan vreet dat na een tijd aan je. Ik rolde van de ene depressie in de andere, werd door mijn mentale problemen zelfs werkonbekwaam. Tot ik voelde dat het zo écht niet meer verder kon. Om mezelf te redden, moest ik kleur bekennen."

Quote Alleen thuis mezelf zijn, dat was niet meer genoeg voor mij. Ik wilde vrouw zijn, en in de eerste plaats: het geluk vinden. Sarah Vynck

Anderhalf jaar geleden hakte Sarah de knoop door. “Eindelijk koos ik voor mezelf. Eind oktober 2019 startte ik met mijn transitie. Eerst bezoek je een psycholoog, die schriftelijk bevestigt wat je al jaar en dag weet, daarna word je doorverwezen naar een endocrinoloog die hormonen voorschrijft. Ik wilde het volledige traject doorlopen: van naamsverandering tot geslachtsoperatie. Voor de buitenwereld hield ik mijn transitie verborgen, mijn vrouw bracht ik na een tijdje wel op de hoogte.”

Sarahs beslissing betekende het einde van hun huwelijk. “Ze zag de volledige transitie niet zitten, was beschaamd, bang voor negatieve reacties”, vertelt Sarah. “Dat heeft me niet zozeer gekwetst, eerder verwonderd. Ze wist hoe ik me voelde. Thuis mezelf zijn, dat was niet meer genoeg voor mij. Ik wilde vrouw zijn, en in de eerste plaats: het geluk vinden.”

“Ik zal het nooit vergeten: toen ik bij een bezoek aan de endocrinoloog mijn eerste voorschrift in handen kreeg, voelde ik me zo blij als een kind”, vertelt Sarah. “De hormonen veranderden mijn emoties, mijn borsten raakten gespannen zoals bij een meisje in haar puberteit. Fysiek begon het toen pas, maar geestelijk was ik vanaf dat moment al meer in het reine met mezelf. Ik had twee kleerkasten: een mannelijke en een vrouwelijke. De vrouwelijke raakte propvol, mannenkleding kocht ik bijna niet meer. Ik trok stapje voor stapje een streep onder 57 jaar man-zijn. Dit mede dankzij mijn nieuwe vriendin, die vanaf dag één achter mijn transitie stond. Ik had nog altijd de gewoonte om ’s avonds de hond uit te laten in mannenkleren. Zij wees me erop dat dat nergens voor nodig was.”

Fier voor de spiegel

In een vijftal maanden tijd ging Sarah van geen borsten naar cupmaat 85B. “Een fysiek erg pijnlijke, maar ook gelukzalige periode”, aldus Sarah. “Ik stond elke dag fier voor de spiegel. Ik zat beter in mijn vel, werd weer socialer, vriendelijker, aangenamer. De depressieve gevoelens namen af, en dus ging ik weer aan de slag.”

Quote In het begin kon ik mijn borsten verstoppen en ging ik in losse mannenkle­dij werken. Maar toen het lente werd, kon ik niet meer om mijn borsten heen. Sarah Vynck

“In het begin kon ik mijn borsten nog verstoppen en ging ik in losse mannenkledij werken”, vertelt Sarah. “Maar toen het lente werd, kon ik niet meer om mijn borsten heen. Het was dus tijd om definitief als vrouw door het leven te gaan. Ik heb de sociale dienst van mijn werk ingelicht, vervolgens mijn leidinggevende gebrieft en tot slot mijn collega’s via mail verteld over mijn transitie. ‘Ik word de Bo Van Spilbeeck van het werk’, zei ik hen. Iedereen reageerde begripvol. Het zat zelfs zo: van de mensen van wie ik het het minst verwachtte, kreeg ik de mooiste reacties.”

Twee pronkstukken

Alle operaties zijn intussen achter de rug, op relatief korte periode. “Ik was 57 jaar man, en ben nu een 58-jarige vrouw. En dat door zelf de touwtjes in handen te nemen. Ik was goed voorbereid. De afspraken met de psycholoog heb ik zelf gemaakt, de naamsverandering op mijn eentje in orde gebracht, al het papierwerk eigenhandig afgehandeld. Na een wachttijd van anderhalf jaar kon ik vorig jaar in augustus bij het transgenderteam van het UZ Gent terecht. Zij zeiden me het ook: ‘Je hebt het allemaal goed voor mekaar’.”

Quote De vrouwelijk­heid die altijd al in mij zat, is nu ook fysiek tot uiting gekomen. Ik toon graag mijn decolleté, en ben dol op mooie lingerie. Sarah Vynck

“Mijn borsten zijn mijn pronkstukken”, zegt Sarah. “De vrouwelijkheid die altijd al in mij zat, is nu ook fysiek tot uiting gekomen. Mijn borsten hebben een ‘normale gevoeligheid’, zoals bij elke cisvrouw. Ik toon ook graag mijn decolleté, en ben dol op mooie lingerie.”

“Altijd al waren ze voor mij het ultieme symbool van vrouwelijkheid”, vervolgt ze. “Een vriendin van me, die ik lang geleden al in vertrouwen had genomen, zei me ooit: ‘Jij ziet vrouwen zo graag dat je zelf vrouw wil zijn’. Ze sloeg daarmee de nagel op de kop. Ik keek zoals veel mannen graag naar borsten. Maar dat was geen haantjesgedrag, ik deed het uit pure jaloezie.”

Borstvergroting

Sarahs borsten zijn intussen gestopt met groeien. “De spanning op mijn borsten is weg, ze hebben hun finale vorm”, vertelt ze. “Maar ik vind ze nog een tikkeltje te klein voor mijn postuur. Als kers op de taart zou ik ze willen laten vergroten. Nu geef ik mijn transitie een negen op tien, met de borstvergroting zou het hele plaatje kloppen.”

Sarahs openheid is opmerkelijk. Haar hart ligt op de tong, geen vraag is haar te veel. “Ik ben allesbehalve beschaamd om erover te praten, meer zelfs: ik treed naar voor om anderen te inspireren. Net zoals Bo Van Spilbeeck enkele jaren geleden voor mij een inspiratiebron vormde. We hebben ongeveer dezelfde leeftijd, in onze jeugdjaren was transgender zijn onbespreekbaar, onmogelijk, onbestaande. Ze heeft een revolutie teweeggebracht: het transgendercentrum in Gent kan de aanvragen niet bijhouden. Steeds meer leeftijdsgenoten willen de stap zetten, na zich jaren gevangen te hebben gevoeld. Mijn beslissing was misschien wel ingrijpend, maar ongetwijfeld de juiste. Ik voel me na jaren geweldig in mijn vel, en dat mag iedereen weten.”

