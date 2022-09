Toekomstige bruiden zetten er best haast achter, want wachttijden (én prijzen) voor trouwjurken lopen op

Toekomstige bruiden wachten tegenwoordig beter niet te lang met ‘yes to the dress’ te zeggen: door problemen bij leveranciers gaan de prijzen omhoog en is het soms maanden langer wachten op een jurk. “Bruiden die niet op tijd bij ons langskomen, zullen minder kieskeurig moeten zijn.”

Perfecte partner: check. Perfecte trouwdatum: check. Perfecte trouwjurk: ai. Die leveren ze niet op tijd. Je zult het maar te horen krijgen in de bruidswinkel, dat de jurk waarin je jezelf naar het altaar zag schrijden, langer op zich laat wachten. Voor bruiden die niet op tijd op zoek gaan, kan het realiteit worden: veel grote winkels krijgen hun bestellingen immers pas maanden later binnen dan voordien.

“In 2019 moesten bruiden bij ons gemiddeld 4 of 5 maanden wachten op een trouwjurk die ze bestelden”, zegt Gaiana van JPC Collection. “Tegenwoordig loopt die levertijd op tot 6, 7, 8 of wel 9 maanden. Tenzij de bruid het geluk heeft dat ze een jurk kiest die bij ons of bij de leverancier nog in stock is.”

Fabrieken in lockdown, materialen te kort

Het is sinds corona dat er problemen zijn met de leveringen, klinkt het in grote bruidswinkels zoals JPC Collection of Le Chapeau in Antwerpen. Zij bestellen hun jurken vaak bij leveranciers uit het verre buitenland en daar loopt het mis. Winkels of ontwerpers die met leveranciers dichter bij huis werken, ondervinden de problemen minder of niet. “Alles hangt af van het merk en waar hun productie zich situeert”, zegt Kenza van Le Chapeau. “Maar heel veel trouwjurken komen uit China, of worden gemaakt met stoffen die uit China komen. Daar knelt het schoentje.”

Quote Het kant, de onderstof­fen, de tule, de ritsen, de parels: die moeten allemaal tot bij de fabrikant raken. Grote merken als Pronovias worstelen daar nu mee. Marleen, Bruidswinkel Maxim’s Couture

“Corona is de schuldige”, vervolgt Gaiana van JPC Collection. “Al wat uit China komt loopt vertraging op, omdat ze daar nog altijd strenge lockdowns afroepen zodra er een kleine uitbraak is. En dan sturen die fabrieken daar niks uit. Of ze sluiten tout court, omdat ze te weinig arbeiders hebben. Soms komen de jurken twee maanden later, soms vier. Soms moet de leverancier naar een nieuwe fabriek op zoek, wat ook weer tijd vraagt. Onze Belgische leverancier heeft er dit jaar ook enorme problemen mee. Die zei in mei al: ‘Ik lever niks meer tot oktober, want ik geraak gewoonweg niet aan de nodige stoffen.’”

“Trouwjurken bestaan nu eenmaal uit veel verschillende materialen”, zegt Marleen van bruidswinkel Maxim’s Couture. “Het kant, de onderstoffen, de tule, de ritsen, de parels. Die moeten er allemaal zijn en vanuit die verre landen tot bij de fabrikant van de jurk raken. Grote merken als Pronovias worstelen daar nu zichtbaar mee. Kleinere of lokalere merken kunnen zich vlotter minder afhankelijk maken van die Chinese fabrieken nu dat nodig blijkt.”

Ook twintig tot dertig procent duurder (of meer?)

En je voelt de bui al hangen: al die miserie rammelt ook met de prijzen. Stoffen zijn schaarser en dus duurder. “Daardoor zijn de bedragen op de prijskaartjes ondertussen met zo’n twintig tot dertig procent gestegen”, schat Gaiana van JPC Collection. Hun jurken kosten nu gemiddeld zo’n 1.700 tot 3.000 euro. Maar ook de stijgende brandstof- en transportprijzen sijpelen ondertussen door naar de winkels. “We doen ons best om die nog niet door te rekenen aan de klant. Maar als het zo blijft doorgaan, zullen we niet anders kunnen.” Bij Maxim’s Couture weerklinkt hetzelfde. “Wij voerden twee jaar geleden al een prijsstijging door, maar we houden ons hart vast. Als de situatie niet verbetert, verwacht ik dat de prijzen volgend seizoen weer omhoog gaan.”

Toekomstige bruiden kunnen dus maar beter op tijd gaan shoppen. In iconisch tv-programma ‘Say yes to the dress’ luidt de regel: start met zoeken één jaar voor je trouwdatum. Dat advies geven ze nu ook bij ons: één jaar of minimum negen maanden. Wie langer wacht, zal minder kieskeurig moeten zijn, en in een kleiner aanbod die ene jurk moeten vinden, zeggen Marleen van Maxim’s Couture en Kenza van Le Chapeau. “Vrouwen denken soms dat het een verkooppraatje van me is, als ik hen nu zeg: koop deze jurk meteen als je zeker wil zijn dat je hem hebt. Het is al gebeurd dat een vrouw er een maand over wilde nadenken en ik haar dan moest teleurstellen”, vertelt Gaiana van JPC Colletion. “Of dat ze dan moest bijbetalen zodat de leverancier er een ‘rush order’ (extra snelle levering, red.) van kon maken. Niets zo erg voor een bruid als in een tweede keuze moeten trouwen, hé.”

“We hopen wel dat de situatie weer stabiliseert”, zegt Gaiana. “Maar ik vrees eerlijk gezegd dat we niet meer terug zullen gaan naar de situatie van voor corona.”

