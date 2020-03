Gesponsorde inhoud Toch heerlijk met de hele familie samen eten? Zo organiseer je een succesvol facetime dinner Aangeboden door VLAM

29 maart 2020

12u30 0

Kom jij ook eens in de week met ouders, broers, zussen, kinderen en kleinkinderen samen om gezellig ’s avonds met z’n allen te eten? Om bij te kletsen, de batterijen op te laden, en o ja, om te genieten van dat gerecht dat in jullie familie dé topper is? Ook in deze tijden van corona en quarantaine is dat mogelijk. Wij vertellen je hoe je dat aanpakt en wat je kan klaarmaken. Begin maar alvast te watertanden, want wie kan nu weerstaan aan geflambeerde pepersteak met sla en frietjes?

Vooral nu is het belangrijk om met veel liefde opgebouwde familietradities in stand te houden. Ze geven immers structuur aan ons leven, zijn momenten om naar uit te kijken en geven troost in onzekere tijden. En dat kunnen we nu best gebruiken! Een van de tradities in veel families is het gezamenlijke etentje, eenmaal per week, vaak op een zondagavond. In coronatijden wordt dat: gelijktijdig eten en contact houden via het scherm van je smartphone, tablet of laptop. Maar hoe organiseer je zo’n facetime dinner?

Stap 1: Deel het recept

Kookte je moeder vroeger altijd voor alle gezinsleden – inclusief opa en oma, tante Ria en nonkel Ron – dan moet nu ieder gezin aan de bak in zijn eigen keuken. Want we blijven in ons kot! Overloop met alle betrokken gezinnen het recept. Tip: wat dacht je van geflambeerde pepersteak met gemengde sla en frietjes? Wedden dat dit bij jong en oud in de smaak valt? Je vindt het recept hieronder. Gerecht gekozen: check! Heeft iedereen alle ingrediënten in huis? Weet iedereen hoeveel tijd hij ongeveer nodig zal hebben om z’n potje te koken? Eén portie frieten maken is wat anders dan voor een groot gezin frietjes bakken. Belangrijk om te weten, want jullie willen toch allemaal tegelijk aan tafel zitten.

Stap 2: Hou je aan de timing

Spreek met iedereen goed af hoe laat je aan tafel wilt gaan. Je weet hoe lang het duurt om het gerecht klaar te maken, dus zou iedereen zonder problemen tegelijk aan de zondagse dis moeten belanden. Begin op tijd met het dekken van de tafel en besteed extra zorg aan de tafelschikking. Een gezin van vier aan vier kanten van de tafel laten zitten is geen goed idee, want iedereen wil elkaar toch kunnen zien op het kleine scherm van een smartphone of laptop. Misschien kunnen jullie voor een keertje met z’n vieren aan één kant van de tafel zitten? Kies dan zeker de kant van de tafel met de rustigste achtergrond. Het scherm staat immers op jullie hoofd gericht en dan komt ook de achtergrond heel dichtbij. Als deze heel druk is vol boekenplanken, fotolijstjes... leidt dat erg af.

Stap 3: Wat met de technologie?

Algemene regel: spreek af welke app je gaat gebruiken, installeer deze indien nodig op je smartphone, tablet of laptop en oefen op voorhand waar je het scherm(pje) neerzet, zodat iedereen in beeld is. Dit zijn de mogelijkheden om met elkaar virtueel aan tafel te zitten:

• Ben je met twee gezinnen, dan is WhatsApp makkelijk. Zet je smartphone goed stevig neer (bijvoorbeeld tegen een stapel boeken), bel via WhatsApp en zet dan op video.

• FaceTime werkt volgens hetzelfde principe als WhatsApp, en is geschikt voor smartphone of tablet.

• Houseparty is een app die videochats met grote groepen toelaat, ideaal dus als je met verschillende gezinnen bent. Je kan inpikken wanneer je wil en zelfs samen spelletjes spelen op de app.

• Als je met veel mensen bent, is Zoom erg handig. Maar één persoon hoeft een account te hebben, hij deelt een link met de andere deelnemers en die hoeven er alleen maar op te klikken op het afgesproken tijdstip.

Het is het best om een dag op voorhand even te oefenen of het facetimen bij iedereen lukt, om last minute oponthoud op zondagavond te vermijden. Enne, vergeet niet je gsm of computer op te laden! Tip: roep de kinderen al aan tafel zodra je de steaks gaat flamberen.

Stap 4: Tafeletiquette 2.0

Niks zo vervelend als mensen die voortdurend opstaan en uit het beeld lopen om nog iets te gaan halen in de keuken. Zorg dus dat alle schalen met eten op tafel staan. Vergeet ook de drank niet. Tip: zijn jullie met veel thuis en moet je de frietjes in verschillende keren bakken? Denk dan eens aan pastinaakfrietjes uit de oven: ook dit recept vind je hieronder. Om de tafelgesprekken in goede banen te leiden, spreek je best een beurtrol af. Eerst mag het gezin met de oudste of jongste kinderen bijvoorbeeld zijn zegje doen, daarna is het volgende gezin aan de beurt, enzovoort. Juist bij het facetimen is het heel belangrijk dat je niet door elkaar heen praat en goed naar elkaar luistert.

Stap 5: Spelen mag!

Zitten er ook kleine kinderen aan tafel? Zorg dat je wat papier en tekengerief op tafel hebt liggen, of wat legoblokjes, autootjes... En wil je het etentje afsluiten met een laatste spelletje, omdat het toch wel héél gezellig is met z’n allen? Bordspelen zijn erg moeilijk, maar voor een potje Yahtzee heb je per gezin alleen vijf dobbelstenen nodig. En de spelregels zijn supersimpel, je vindt ze moeiteloos online. En voor wie veel vrije tijd heeft: een zelf in elkaar gestoken quiz doet het ook altijd heel goed, vooral als je er niet alleen kennisvragen maar ook persoonlijke vragen tussen steekt. Wat is het lievelingsgerecht van nichtje Sofie, of welke sport heeft opa vroeger nog beoefend? Leuke apps die je een handje, kunnen helpen zijn Kahoot (vooral voor quizzen) en Happening (met allerlei tools en games voor groepen). Een allerlaatste tip: wacht zeker niet tot zondag, want iedere dag is goed voor wat qualitytime!

En dan nu? Aan tafel! Op het menu staat geflambeerde pepersteak met gemengde sla en frietjes

Extra gerecht ter vervanging van de frietjes: pastinaakfrietjes uit de oven.

Reken op 200 g pastinaak per persoon.

• Verwarm de oven voor op 220 °C.

• Schil de pastinaak en snijd ze in frietjes. Verdeel de pastinaakfrietjes over een met bakpapier beklede ovenschaal en besprenkel ze met olijfolie. Kruid met peper en zout.

• Plaats in de oven en bak ze goudbruin en krokant gedurende 25 tot 30 minuten.

