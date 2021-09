Tips voor je baas: de 7 nieuwste initiatieven om werkgeluk te verhogen, van laat-me-gerustwet tot verrassingsvakantie

Komt er ook bij ons binnenkort een ‘recht op deconnec­tie’? Prof: “Slechte balans tussen werk en privé is recept voor vroegtij­dig uitvallen”

14 juli Sinds we thuiswerken is de grens tussen ons privé- en professionele leven steeds meer vervaagd. Want na een lange werkdag aan je geïmproviseerd bureau de knop omdraaien, is moeilijk. Daarnaast zijn we volgens een grootschalige studie ook een pak meer beginnen werken sinds de pandemie. Dat wakkerde het debat aan om een algemeen ‘recht op deconnecteren' in te voeren in de bedrijfscultuur, zoals in Spanje, Italië en Frankrijk al het geval is. Kan dat ook bij ons? Christophe Vanroelen, professor arbeidssociologie aan de Vrije Universiteit Brussel: “Het is de verantwoordelijkheid van de baas om ervoor te zorgen dat de werkdag goed afgebakend is.”