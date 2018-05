Tips om gezond te eten tijdens je zwangerschap Liesbeth De Corte

16u12 3 Nina Verzorg jezelf en eet gezond: het is een gouden raad raad die je zeker en vast moet volgen als je zwanger bent. Om aanstaande moeders op het goede pad te brengen, hebben Lobke Husson en Katrien Van der Vaerent een handige voedingsgids uitgebracht.

Als je in blijde verwachting bent, wordt wel eens gezegd dat je moet eten voor twee. Een grappig gezegde, maar zeker niet meer dan dat. Leg dus niet plots twee keer zoveel op je bord. “Denk niet in dubbele porties, maar wel in dubbele kwaliteit”, raden Lobke en Katrien aan. Probeer met andere woorden lekker, maar gezond en vooral niet té veel te eten. De basisregel van het duo? Zorg voor variatie.

Daarnaast delen ze in hun boek enkele ultieme tips & tricks tegen allerlei kwaaltjes waar moeders in spe wel eens mee worstelen. Van de typische ochtendmisselijkheid tot constipatie: Lobke en Katrien weten raad. Een overzichtje.

Gouden tips tegen de beruchte sugar rush

- Wanneer je thuiskomt en moet beginnen koken, laten veel mensen zich verleiden door een zakje chips of enkele koeken. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor zwangere vrouwen, dus dames: spits je oren. “Kook dubbel”, schrijven Lobke en Katrien. “’s Avonds quinoasalade met kalkoenfilet gegeten? Maak van het restje je lunch voor de volgende dag.” Restjes zijn ook handig om enkele voorraadmaaltijd in je diepvries te stoppen. Die kan je dan opwarmen als je echt geen tijd of energie vindt om achter de kookpotten te kruipen.

- “Kies slimme tussendoortjes die je lichaam iets opleveren. Een stuk fruit, een kommetje soep of een handvol noten zijn voedzaam en zorgen minder snel voor een nieuwe dip.”

- “Drink voor je gaat snoepen. En nee, daarmee bedoelen we niet het aperitief. Tenzij je (bruis)water of vruchtenthee in gedachten hebt.”

Gouden tips tegen misselijkheid

- Lobke en Katrien raden aan om op te passen met té vetrijke maaltijden. “Vet vertraagt het legen van je maag en kan de misselijkheid verergeren.”

- “Gember kan helpen als natuurlijk middeltje bij misselijkheid en bij maagzuur”, schrijven de dames. De boodschap: en masse gemberthee en gemberkoekjes inslaan!

- “Hoe verleidelijk het ook is, sla geen maaltijden over. Een lege maag verergert vaak de symptomen. Bij de volgende maaltijd neem je dan waarschijnlijk uit honger een te grote portie, waar je maag dan weer door blokkeert.”

Gouden tips tegen brandend maagzuur

- Ben je fan van de Indische keuken? Als je last hebt van brandend maagzuur, moet je je wekelijkse bezoekjes aan het restaurant misschien uitstellen. Lobke en Katrien raden immers aan om pikant of zuur eten, zoals citrusvruchten of vruchtensap, te beperken. Waar je wel kwistig mee mag zijn, is munt. “Munt is een natuurlijke remedie bij maagproblemen. Probeer eens muntthee of een muntsnoepje.”

- “Ook melk, natuuryoghurt en natuurplattekaas kunnen het maagzuur helpen neutraliseren.”

- “Frequent kleine maaltijden eten (zo’n 6 à 7 keer per dag) belast je maag veel minder dan drie grote hoofdmaaltijden. Zorg er wel steeds voor dat je alle nodige voedingsstoffen blijft binnenkrijgen.”

Gouden tips tegen constipatie

- “Alsof het nog niet genoeg is dat je buik lijk te ontploffen met dat minimensje, zit je vaak ook nog eens met constipatie tijdens je zwangerschap”, zeggen de dames. Je kan dit vermijden door genoeg vezels te eten. Denk aan alle volkorenproducten, maar ook gedroogd fruit, een kom groentesoep, een schijfje peperkoek of een handvol noten.

- “Je kan het natuurlijk niet allemaal aan je darmen overlaten. Ook jij moet zelf in beweging blijven! Niet dat je meteen een marathon moet gaan lopen, gewoon voldoende beweging inbouwen in je dagelijkse bezigheden is prima. Behoor jij tot de pechvogels die verplicht moeten rusten? Dan kan je helaas problemen met je stoelgang verwachten."

Eten als je zwanger bent, Lobke Husson, Katrien Van der Vaerent & Mama Baas, Uitgeverij Lannoo, € 19,99