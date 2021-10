‘Time miljonairs’ vinden niet geld, maar tijd het meest waardevol

Time is money. Letterlijk dan. Want wat als je weelde niet zou meten aan de hand van het cijfer op je bankrekening, maar aan de hand van het getal op de klok? Voor time-miljonairs is het een dagdagelijkse realiteit. Hun doel is eenvoudig: zo weinig mogelijk uren achter een bureau spenderen.

Je telefoon op stil zetten in plaats van hem opnemen. Elke dag een uur de tijd nemen voor ontbijt en dan nog eens voor de lunch. Terwijl je opdient in een bar, wegglippen om een pint te pakken in de bar verderop. Twee uurtjes telewerken en voor de rest van de dag af en toe je muis bewegen zodat je collega’s denken dat je online bent. Het is maar een greep uit het arsenaal van dingen waar de time-miljonair zich mee zou kunnen bezighouden.

Nee bedankt, ratrace

Geen geld, maar tijd als beste verdienste. Dat is het stokpaardje van time miljonairs. Denk maar aan de science-fiction film In Time, waar je betaalt met minuten van je leven. De term werd bedacht door schrijver Nilanjana Roy die in 2016 een column schreef in de Financial Time. “Hadden we maar geleerd om onze tijd even waardevol te vinden als onze bankrekeningen”, zei Roy erover in haar column. “Want hoe je je uren doorbrengt, is hoe je je leven spendeert.”

Carrière, dat doet er niet doe voor een time-miljonair. Wel het bewuster aanwezig zijn, en genieten van het moment. Het doen met minder geld, maar meer geluk. Een gedachte die haaks staat op onze consumptiemaatschappij, die overvolle schema’s en eeuwige productiviteit verheerlijkt.

Alleen voor de rijken?

Al heeft de pandemie daar toch verandering in gebracht. Corona zorgde voor een nieuwe horde mensen die bewuster met hun tijd omgaan. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is momenteel meer dan 56 procent van de werklozen niét actief op zoek naar een nieuwe baan. En in onze contreien bewijst alleen al de recent ontstane voorliefde voor thuiswerk, dat we alle vrije uren die we hebben ten volle willen benutten.

Maar dat is alleen voor de rijken, of mensen zonder kinderen, denk je nu misschien. En daar heb je een punt. Toch heeft Roy ook bij die gedachtegang bedenkingen: “Als onze maatschappij werkelijk progressief was, zou het van mensen niet verlangen om zich uit de naad te werken”, schrijft ze. “Dan zou de opvatting niet bestaan dat vrije tijd, tijd om te rusten en tijd die je met familie kan spenderen alleen voor de rijken is.”

Lees ook