TikTok verheerlijkt nu de mode uit 2010: waarom volgen trends zich zo razendsnel op?

Stijlen en smaken evolueren over tijden heen, maar het verleden haalt de hedendaagse mode telkens opnieuw. Epauletten uit de eighties, oversized broeken en shirts uit de nineties, skinny jeans uit 2000: we recycleren trends voortdurend.

Van introductie naar achteruitgang

We spreken dan ook niet voor niets over een modecyclus: het duurt gemiddeld zo'n twintig jaar voor een trend zijn cirkel rondmaakt. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom mode uit de nillies anno 2022 weer zo populair is. Die cyclus, of het leven van een trend, kunnen we bovendien opdelen in vijf fasen: introductie, toename, piek, afname en achteruitgang.

In het Rijk Der Trends liggen echter al nieuwe hypes op de loer. ‘Tumblr twee’ heet de ene. De Britse term ‘twee’ dateert uit de jaren 1900 en betekent zoet, ‘sweet’. De stijl werd begin 2010 razend populair op sociaal netwerk en blogplatform Tumblr, en komt nu dus terug. Denk aan actrice Zooey Deschanel in de populaire serie ‘New Girl’, in haar kleurrijke panty's, strikjes, bloesjes met kragen en fleurige kleedjes. Ook modeblogster Alexa Chung wordt geassocieerd met de stijl, ze maakte naam en faam met haar stevige loafers en panty's onder shortjes.

‘Indie sleaze’ is nog een nieuwe modehype. Ook die zag het levenslicht eerst op Tumblr rond 2010. Het is het rebelse zusje van de ‘twee-stijl’, een samensmelting van grunge uit de jaren negentig en de ondergrondse feestscene uit de jaren 2000. Denk aan de kledij van de cast van de Britse jongerenserie ‘Skins’, waar Netflix-hit ‘Euphoria’ duidelijk is gaan spieken. Denk ook aan Amy Winehouse, gescheurde nylonkousen, diademen met veren, topjes over T-shirts en uitgelopen mascara.

... maar ook weer snel doodverklaard

Maar wat doen ‘Indie sleaze’ en ‘Tumblr twee’ hier nu al? Volgens de modecyclus zouden die trends pas binnen een tiental jaar opnieuw moeten opduiken. “De modecycli zijn veel korter geworden de laatste jaren”, stelt onze moderedacteur David Devriendt. Daar zijn volgens hem heel wat redenen voor. “Het feit dat we steeds meer trends en stijlen zien hebben we absoluut te danken aan fast fashion. Vroeger was er een collectie in de lente, zomer, herfst en winter. Nu komen er praktisch wekelijks nieuwe collecties uit. Kijk naar modeketen Zara, die om de vijftien (!) dagen een nieuwe collectie in de winkel heeft liggen.”

Dat gaat hand in hand met een effect van sociale media, zegt David. “Vroeger werden trends bepaald door een handvol spelers: de modebladen, televisie en modellen of bekende personen. Maar dankzij sociale media is iedereen een trendsetter. Nu bepalen sociale media als TikTok en Instagram de koers van de mode. Dat zet consumenten aan om meer te kopen en merken om sneller te gaan produceren. Die overvloed aan microtrends werkt overconsumptie in de hand, met alle gevolgen van dien voor het milieu.”

“Er heerst ook nostalgie bij alle trends die opnieuw in leven worden geroepen”, stelt David als laatste verklaring. Al zullen de trends volgens hem even snel gaan liggen als ze zijn opgekomen. “Grote macrotrends, zoals mode uit de nineties en nillies, zullen nog een lange tijd bestaan. ‘Indie sleaze' en ‘Tumblr twee’ zijn kleine subtrends die zich kortstondig vasthechten aan de grotere trend van nilliesmode. Ze zullen waarschijnlijk ook snel weer als verdwijnen.”

