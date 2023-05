Tijs Vanneste en zijn vrouw verloren negen zwangerschappen. “Mijn vrouw is een kuitenbijter”

Ik ben 1 op 6Vorig jaar verloor presentatrice Julie Van den Steen (30) haar kindje tijdens de zwangerschap. In de podcast Ik ben 1 op 6 praat ze met (on)bekende lotgenoten en experten. In de tweede aflevering hoor je het pakkende verhaal van presentator en muzikant Tijs Vanneste (44). “Tijs zijn verhaal hakte stevig op me in. Hij en zijn vrouw verloren in hun strijd om kinderen maar liefst negen zwangerschappen.”

“Ik ben Julie Van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Maanden later maakte ik mijn nieuws openbaar en werd ik overspoeld door warme reacties. Voor het eerst voelde ik me minder alleen.”

“Het was toen dat ik besloot om deze podcast te maken, om het stille verdriet en de eenzaamheid te proberen te doorbreken. Maar ook om antwoorden te vinden op mijn vragen. Over zwanger zijn, over het verlies, het rouwproces.”

Hoe gaan papa’s om met het verlies?

Met deze woorden opent Julie haar verhaal. “Ik heb nu nog steeds enkele vragen”, bekent ze. “De podcast veegde ze wel van tafel, maar dit blijft een onderwerp waar je nooit over uitgepraat raakt. Die twijfel bestrijden is belangrijk, merkte ik, en dat hopen we in de podcast te doen.”

Daarom luistert Julie ook naar hoe papa’s met het verlies omgaan. Daarvoor klopt ze aan bij presentator Tijs Vanneste. “Tijs zijn verhaal is heftig. En toch praat hij met een rauwe eerlijkheid en zoveel warmte. Weinigen die dat kunnen ...” Want in de nieuwe aflevering heeft Tijs het over de grote kinderwens die hij en zijn vrouw hadden, en over de onvruchtbaarheid van Tijs. “Dat verdict was hard en nog erger voor mijn vrouw vond ik, omdat het aan mij lag. Ik voelde me heel verantwoordelijk”, getuigt hij.

Er ging heel wat fout

Tijs en zijn vrouw volgden een speciale ICSI-behandeling, dat is naast IVF de tweede techniek voor bevruchting van eicellen in een schaaltje in het laboratorium. Een zware emotionele uitputting, die vooral ook gevaarlijk werd; en meerdere keren misging.

“Er is iets gekrakt in mij. Ik wilde op geen één vlak nog vechten”, zegt hij. “Op een bepaald moment hadden we er zo genoeg van. Het neemt je helemaal over, je bent met niets anders meer bezig.” Ondertussen hebben Tijs en zijn vrouw twee zonen van vijf en bijna zeven jaar oud. “Ik blijf het wonderlijk vinden, mijn twee zonen.”

