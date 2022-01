Tijd om jezelf te verwennen: 9 designertassen in supersolden

Lidl Fan van cheesecake? Deze plattekaas­taart met pomelo smaakt heerlijk fris

Als dessert of als vieruurtje: voor deze plattekaastaart hoef je geen uren in de keuken te staan, terwijl hij toch enorm patisserie-waardig is. Hallo, heerlijk romige smaak van plattekaas in combinatie met kruimeldeeg! De frisse smaak van de pomelo, een kruising tussen pompelmoes en grapefruit, maakt het helemaal af.