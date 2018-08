Tien tips om je mondhygiëne te verbeteren Laurane Berkein

26 augustus 2018

16u32

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Dat je je tanden het best driemaal per dag poetst, wist je -hopelijk- al langer dan vandaag, maar dat je je mond na het poetsen beter niet met water spoelt, of dat vruchtenthee je tanden beschadigt, waarschijnlijk niet. Deze tips helpen jou om je mondhygiëne te optimaliseren!

1. Vruchtenthee en prosecco zijn schadelijk voor je tanden

De zuurniveaus van citroen-, frambozen- en zwartebessenthee zijn bijzonder schadelijk voor het glazuur -de beschermende laag- van je tanden. Wanneer je toch vruchtenthee drinkt, is het belangrijk om je mond nadien goed te spoelen. Ook prosecco vermijd je beter in de toekomst. De prik in prosecco wordt namelijk veroorzaakt door kooldioxide (of koolzuur), en zoals de naam dus al doet vermoeden: ook prosecco bevat zuur.

2. Verzorg je tandvlees

Naarmate je ouder wordt, kan je last krijgen van terugtrekkend tandvlees. Hierdoor worden je tanden overgevoelig. Om terugtrekkend tandvlees tegen te gaan, kan je met je tandenborstel cirkelvormige bewegingen maken op je tandvlees, wanneer je je tanden poetst.

3. Let op met medicatie

Verschillende soorten medicatie drogen je mond uit. Nochtans is het belangrijk dat je voldoende speeksel aanmaakt, om zo je tanden te beschermen. Indien je wel degelijk medicatie slikt die je speekselaanmaak tegengaat, vraag je het best eens advies aan je tandarts.

Loop jij soms ook een hele dag door te knarsetanden? Zo kom je er vanaf!

4. Flos voldoende

Poetsen is heel belangrijk, maar soms kan zelfs je tandenborstel niet alle vuil op je tanden verwijderen. Probeer dus minstens één keer per dag te flossen.

5. Kies voor een kauwgom met xylitol

Kauwgom is sowieso goed voor je tanden. Door te kauwen, stimuleer je de aanmaak van speeksel, en speeksel beschermt je mond dan weer tegen zuren. Xylitol helpt bovendien om je tandglazuur sneller te vervangen.

6. Beperk het eten van snacks

Wanneer je de hele dag door eet, wordt je tandglazuur voortdurend ‘aangevallen’ door de suiker in de voeding. Je natuurlijke afweersysteem kan je tanden hierdoor onvoldoende beschermen.

7. Drink dranken met kleurstof met een rietje

Als je een drankje met kleurstof drinkt, zal die kleurstof sowieso aan je tanden blijven plakken, wanneer je ervan drinkt. Je drinkt die dranken voortaan beter met een rietje, zo komen je tanden niet rechtstreeks met de kleur in contact.

8. Kies voor een elektrische tandenborstel

Het is bewezen dat elektrische tandenborstels effectiever zijn dan gewone tandenborstels. Het enige dat jij moet doen, is de tandenborstel vastnemen. De trillende kop doet de rest!

9. Ga geregeld naar de tandarts

Ga minstens één keer per jaar naar de tandarts. Zo kan er snel ingegrepen worden, wanneer blijkt dat je of een probleem met je tanden, of met je tandvlees hebt.

10. Spoel niet nadat je je tanden hebt gepoetst

We doen het allemaal, onze mond spoelen nadat we onze tanden gepoetst hebben. Nochtans is dat een slechte gewoonte, aangezien je de fluoride -die je tanden net beschermt- dan mee wegspoelt. Niet meer spoelen, is dus de boodschap!

Lees ook

Slechte smaak in de mond? Wij zochten uit wat de oorzaak kan zijn.

Een snelle en discrete manier om te weten of oksels nog fris ruiken.

Dit is waarom je snurkt en wat je eraan kan doen.