Test-Aankoop test producten tegen cellulitis uit: "Ze zijn te duur en werken niet" Margo Verhasselt

30 maart 2018

13u00

Bron: Test Aankoop 0 Nina Sinaasappelhuid of cellulitis, beter bekend als de vervelende putjes in je huid die er wel eens kunnen voor zorgen dat je zelfvertrouwen een flinke deuk oploopt. Ongeveer 85% van de vrouwen ouder dan 20 hebben te kampen met cellulitis, iets waartegen geen wondermiddelen bestaan. Test-Aankoop nam 6 anticellulitiscrèmes onder de loep en geen enkele doorstond de test. Fabrikanten beloven vrouwen een leven zonder cellulitis tegen een hoge prijs maar zonder resultaat.

Zes anticellulitiscrèmes, alsook een klassieke hydraterende bodylotion, werden door Test-Aankoop getest en geanalyseerd. De verbruikersorganisatie deed hiervoor een beroep op meer dan 200 vrouwen die gemiddeld last hebben van cellulitis (noch in beperkte mate, noch in overdreven mate). Zij moesten zowel ’s ochtends als ’s avonds zalfjes smeren op de huid en dit 28 dagen lang. De testpersonen volgden daarnaast geen bijzonder dieet of sportprogramma.

Anitcellulitiscrèmes bestaan over het algemeen uit cafeïne en/of plantaardige stoffen en kan je gemakkelijk kopen in de apotheek of in de supermarkt voor een prijs tussen de 12 en de 52 euro voor zo’n 200ml. Het doel van de crèmes is zichtbaar de sinaasappelhuid te verminderen en verergering te voorkomen.

Ander resultaat

De gebruiksters zijn positief over de cosmetische kwaliteiten van de producten. Zo blijkt over het algemeen de geur en textuur van de anticellulitisproducten en klassieke hydraterende bodylotion in de smaak te vallen. Opvallend: de dames lijken wel een positief resultaat te ondervinden bij het testen van de producten. In tegenstelling tot de experten.

Er werden analyses uitgevoerd in een laboratorium dat met behulp van een apparaat (infrarood thermografie) de veranderingen van de bloed- en lymfecirculatie voor en na de periode van 28 dagen bekeek. Ook de dijomtrek werd gemeten. Vervolgens evalueerde een wetenschappelijk expert de anticellulitiscrème op basis van een aantal aspecten zoals de diepte en vermindering van de bobbeltjes, de mate van verslapping van de huid, de verandering van de huidoppervlakte, het stadium van de cellulitis en dit voor en na de vastgelegde periode.

Geen effect

Conclusie: bij het meten van de dijomtrek werd geen enkele vermindering vastgesteld noch enige verbetering van de cellulitis. De sinaasappelhuid verdween dus niet. De huidtextuur bleek dan wel wat beter maar van vetafbraak bleek helemaal geen sprake. Geen enkel van de geteste producten haalde een hogere score dan ongeveer 40 op 100.

Het enige positieve effect lijkt te danken aan het inwrijven van de producten zelf. Dit stimuleert de bloed-en lymfecirculatie wat de vet-en vochtophoping licht vermindert. Wat kan je dus beter doen dan een fortuin uitgeven aan een veel te dure crème die niet veel effect heeft? Jezelf een stevige massage geven. Die zal zorgen voor een tijdelijke verbetering van zowel de bloed- en lymfecirculatie.