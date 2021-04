Tennisster Venus Williams lanceert lippenbalsems met zonnefilter: “Je lippen moet je óók beschermen”

“Als kind heb ik nooit zonnebrandcrème gebruikt”, vertelde de tennisster onlangs aan het New Yorkse magazine The Cut. “Ik dacht niet dat dat nodig was. Fout: Afro-Amerikanen moeten hun huid net zo goed beschermen als mensen met een andere huidskleur en achtergrond. Die les leerde ik pas rond mijn 35ste. Dat wil dus zeggen dat ik mijn huid de eerste 35 jaar van mijn leven heb blootgesteld aan de zon, en dat zes à zeven dagen per week. En of ik daar spijt van heb.”

Volledig scherm Venus Williams en de lippenbalsem Power Player. © EleVen by Venus

Recent breidde Venus Williams haar lifestylemerk EleVen uit met een collectie minerale zonnecrèmes, en nu ook met vier lippenbalsems met SPF-filter. “In het begin hield ik bij het kiezen van zonnecrème altijd in mijn achterhoofd: hoe lelijker, hoe beter. Bij een dikke laag crème die niet in mijn huid trok was ik er dus van overtuigd dat ik beter beschermd was tegen schadelijke UV-stralen”, vervolgt Venus. “Dat is niet noodzakelijk de waarheid. (lacht) En dat maakt de EleVen-producten ook zo aantrekkelijk. Het biedt ongeëvenaarde bescherming, maar je hoeft er niet je hele look voor op te offeren.”

Over waarom ze ook perfect form lip balms op de markt brengt, is Venus duidelijk: “Onze lippen krijgen niet genoeg liefde”, zegt de atlete. “Wil je je lichaam beschermen, dan mag je je lippen niet vergeten.” De lippenbalsem met minerale zonnefilter, factor 15, is in vier kleuren verkrijgbaar: de tint bessenrood (Game Day), roze (Power Player), rood (Venus) of extra glossy (15 Love).

Volledig scherm Venus Williams’ lifestylemerk EleVen lanceert vier lippenbalsems met SPF-factor. © EleVen by Venus

De balsems met factor 15 zijn te koop voor 19 dollar per stuk via de officiële site van EleVen. Je kan de producten bestellen vanuit België, maar hou dan wel rekening met extra taksen en transportkosten.

