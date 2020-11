Telt een kop koffie als een glas water? Dit is de rekensom voor je 2 liter per dag

Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 50% tot 70% uit water. Voor een optimale gezondheid, drinken we daarom best tot 2 liter per dag. Tijdens grauwe, koude dagen, consumeren we vaak veel warme dranken zoals thee - zeker nu we thuis werken. Mogen we dat meetellen bij de aanbevolen hoeveelheid? We vroegen het aan dokter Peter Van Breusegem.

Dat een mens ongeveer 2 liter water per dag nodig heeft, weet iedereen. Water drinken is gezond, ondersteunt het lichaam en zorgt voor een betere doorbloeding. Daarnaast komt water drinken ook onze huid ten goede. Het is niet voor niets één van de meest gedeelde beautytips. Maar wat met dranken zoals thee en koffie?

Populaire misvatting

Van dranken met theïne (thee) en cafeïne (koffie), wordt gezegd dat ze vochtafdrijvend werken. Maar mogen we onze kopjes thee tot de dagelijkse hoeveelheid mogen rekenen? Dokter Peter Van Breusegem licht toe. “Het is een populaire misvatting dat thee water zou afdrijven. Sommige theesoorten zijn misschien lichtjes uitdrogend, maar in het algemeen mag je alles dat water bevat meetellen. Van thee, koffie, soep, en fruitsap tot vochthoudende voeding. Zelfs alcohol telt mee, hoewel het natuurlijk beter is om alcohol te vermijden”.

Quote Er wordt er gezegd dat één kopje koffie maar het equivalent is van een half kopje water Dr. Peter Van Breusegem

1 kop thee = 1 glas water?

We mogen koffie en thee dus beslist meerekenen tot onze aanbevolen hoeveelheid. Wel wordt er gezegd dat één kopje koffie maar het equivalent is van een half kopje water. Een kop thee met cafeïne, telt dan weer voor drie kwart van een kop water, hoewel we kruidenthees zonder cafeïne volledig mogen meerekenen. En een kopje zwarte thee of koffie is ook niet hetzelfde als bijvoorbeeld een latte. Koffie of thee met melk (of met plantaardige alternatieven) hydrateren ons lichaam meer dan de zwarte variant. Wel belangrijk om te weten, is dat gesuikerde koffie of thee sneller tot dehydratatie zullen leiden.

Het diuretisch effect

Waar komt die misvatting over de vochtafdrijving dan vandaan? Dranken als thee en koffie, hebben een diuretisch effect, wat betekent dat de aanmaak van urine in de nieren wordt gestimuleerd. Hierdoor moet je vaker naar het toilet, maar de hoeveelheid water die je lichaam opneemt en weer uitplast, blijft in volume hetzelfde. Je drijft dus niet meer vocht af door het drinken van thee, dan door het drinken van water. Het gebeurt enkel sneller. “Ook al verlaten sommige dranken misschien sneller het lichaam, je mag ze nog steeds meerekenen tot de 2 liter.” En hoe zit het met die aanbevolen hoeveelheid? “Twee liter water per dag is een goede richtlijn, maar het mag zeker ook meer zijn.” besluit de dokter.