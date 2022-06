Tellen de uren slaap voor middernacht echt dubbel? Slaapexperte licht toe of vroeg gaan slapen altijd beter is

Vermoeid na een lange dag, avondje uit of een nacht slechte slaap? Dan is er volgens velen maar één oplossing: vroeg je bed in kruipen. Al jaren geldt de gedachte dat wie voor 00.00 uur inslaapt, die uren dubbel mag tellen. Klopt die redenering wel? Slaapexperte Annelies Smolders biedt het antwoord.

Kruip je om 22 uur in je bed en slaap je tot 8 uur? Dan heb je zogezegd niet 10, maar wel 12 uur geslapen als een roosje. “Uit de lucht gegrepen is dat niet”, zegt slaapexperte Annelies Smolders, auteur van ‘Start to Sleep’. “In mijn praktijk behandelde ik al veel mensen die geloofden in dat gezegde. Maar echt helemaal accuraat is het niet.”

“Het klopt wel dat de eerste uren slaap extra zwaar doortellen, omdat je dan in een diepere en vastere slaap valt. Ze zijn merkbaar kwalitatiever”, zegt Smolders. “Maar ze tellen zeker niet ‘dubbel’. En iemand die vóór middernacht gaat slapen, heeft ook niet zozeer een beter slaappatroon dan een echte nachtraaf.”

Eens een nachtraaf, altijd een nachtraaf?

Dat we al lange tijd met die gedachte leven, komt voort uit ons slaappatroon van vroeger. “Toen kropen we veel vroeger onder de wol. We leefden op het ritme van de natuur. We gingen slapen wanneer het donker werd en stonden op wanneer het licht begon te worden. Nu slapen we niet meer volgens ons natuurlijke ritme.”

Quote Een avondtype dat vroeger in bed kruipt, kán vaak gewoon niet slapen of slaapt te licht, omdat de slapeloos­heid nog niet is ingedaald. Annelies Smolders, slaapexperte

Vooral voor de nachtraven onder ons is dit dus een belangrijk weetje. “Nachtraven worden pas laat op de avond slaperig, en dat is volledig oké. Een avondtype dat vroeger in bed kruipt, kán gewoon niet slapen of slaapt te licht, omdat de slapeloosheid nog niet is ingedaald. Je gaat dus echt het best naar bed op het moment wanneer je je echt slaperig voelt. En dat verschilt nu eenmaal voor iedereen. Jouw slaappatroon is trouwens onomkeerbaar. Ben je een nachtraaf, dan blijft je dat.”

Pas op met uitslapen

Mocht je toch oververmoeid zijn of jezelf wat meer bedtijd willen gunnen, dan raadt Smolders aan om toch voor middernacht in bed te kruipen, in plaats van uit te slapen ’s ochtends. “Omdat die eerste uren slaap, zoals ik zei, veel kwalitatiever zijn dan die naar de ochtend toe.”

Wie koppig is en ’s ochtends toch liever wat langer in bed blijft liggen, breit er beter niet langer dan anderhalf uur extra aan. “’s Nachts doorloop je meestal vijf à zes slaapcyclussen, die elk zo’n negentig minuten duren. Plak er hooguit één extra slaapcyclus aan, dan vermijd je dat je jezelf te hard ontregelt.”

