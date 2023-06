“Telkens als ik op de wekker kijk, is het 23.23 uur.” Anke ziet overal hetzelfde getal, is dat normaal?

Céline krijgt altijd de hik van pikant eten. Maar is dat wel gezond?

“Elke keer ik pikant eten eet, krijg ik de hik. Is dat wel normaal?”, vraagt Celine (28) zich af. Soms krijgt ze er zelfs pijn van. De hik is niet altijd onschuldig: onze experts verklaren wanneer die reflex normaal is, waarom het soms pijn doet en wanneer je toch best naar de dokter gaat. En natuurlijk: welke remedies écht werken. “Als de hik lang duurt, kan je er ziek van worden.”