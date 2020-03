Te weinig sociaal contact? Maak een levensgrote, kartonnen versie van je beste vriend(en) Ann Laenen

20 maart 2020

17u17

Bron: Tagmag 7 Nina Goed nieuws voor iedereen die eenzaam is tijdens deze lockdown. Het Amerikaans bedrijf Cardboard Cutout Standees maakt nu speciale kartonnen cut-outs van jouw besties, huisdieren en familie. Leuk idee om thuis zelf eens te proberen, lijkt ons.

Een kartonnen vriend bestellen bij Cardboard Cutout Standees is heel simpel. Een foto uploaden, een formaat kiezen, een materiaalkeuze maken en that’s it! Een levensgrote versie van je beste vriend kost ongeveer 53 euro. Dat is een hoop geld, exclusief taksen en wanneer je kartonnen vriend of vriendin in België geleverd wordt, zijn we weer een week of twee verder.

Gelukkige hebben we in tijden van quaraintaine een zee van tijd. Het is dus perfect mogelijk om er zelf eentje te maken. Druk de verschillende lichaamsdelen af op A4-papier en kleef ze daarna met lijm vast op grote stukken karton. Knip het overtollige karton weg en kleef, indien nodig, de stukken aan elkaar. Maak tot slot nog een voetje zodat je vriend blijft staan en voilà: je nieuwe gezelschap is klaar.

Je kan de lichaamsdelen ook afdrukken in zwart-wit en ze vervolgens inkleuren, zo ben je nog een paar uur langer bezig. Of laat het zwart-wit, dat past misschien beter in je interieur. Quarantainetijd was nog nooit zo goed besteed. Veel plezier!