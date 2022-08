Te volle toilettas op reis? Beautyredactrice Sophie tipt 10 producten die multi-inzetbaar zijn

Eentje is geentje. Dat blijkt eens te meer wanneer we die toilettas volproppen in een poging om ook op reis de beste versie van onszelf te zijn. Geen nood: onze beautyredactrice somt tien handige multitaskers op. “Het is een van ’s werelds oudste beauty­producten en voorlopig onvervangbaar en onmisbaar op vakantie.” Zo heb je aan een paar producten genoeg voor een geslaagde vakantie (en niet onbelangrijk: meer ruimte voor souvenirs).

1. Haal alles uit de kwast

Waarom een hoop producten meezeulen als het evengoed met eentje kan? Deze borstel bouw je om tot vier verschillende beautygadgets. Zo heb je altijd de juiste kwast bij de hand voor elke look die je maar wil.

KIKO Milano, Blossoming Beauty 4-in-1 Brush, 14,99 euro.

2. Heb je haar weer

Wie koopt er nog conditioner als je meteen vier producten in één kan shoppen? Dit specifieke exemplaar gebruik je als een gewone conditioner, een leave-in conditioner of als stylingproduct voor meer textuur en volume: kneed het na het douchen in je natte lokken en style zoals gewoonlijk. Heb je een droge en geïrriteerde hoofdhuid van al die zon op vakantie? Enkele plaatselijk aangebrachte pompjes brengen instant hydratatie en verlichting. Vier keer vernuftig!

Tabitha James Kraan, 4 in 1 Conditioner, 32,50 euro bij Beauty by Kroonen.

3. Op alles voorzien

Is het een zonnecrème? Is het een foundation? Is het een poeder om bij te werken? Ja, dat is het allemaal. Deze losse minerale foundation egaliseert de huid, verbergt roodheid en verdoezelt lijntjes en poriën én beschermt met een SPF 30. Dankzij de ingebouwde borstel kan dat ook nog eens on the go.

Jane Iredale, Powder-Me SPF30 Brush, 60 euro bij Parfuma .

4. Eau Happy day

Zeg geen parfum tegen deze ‘treatment fragrance’. De geur combineert de aromatische eigenschappen van essentiële oliën met de talloze voordelen van planten­extracten voor de huid. Citrus en gember werken oppeppend terwijl de zachte warmte van jasmijn en cederhout net een kalmerend effect hebben. Heerlijk ontspannen, maar wél boordevol energie. De ideale vakantiestemming, als je het ons vraagt. Spray het op doorheen de dag, of haal alles uit de aromatische voordelen door enkele druppels in je hand te verstuiven en ze vervolgens stevig over elkaar te wrijven. Door de warmte komt de geur extra goed tot zijn recht. Hou je handen nu in een kommetje voor je neus en adem diep in. Zennnn.

Clarins, Eau Extraordinaire, 47,90 euro (100 ml) bij ICI PARIS XL.

5. Just peachy

The Multiple heeft zijn naam niet gestolen. De crèmeformule droogt op als een poeder waardoor hij uitstekend blijft zitten en ontzettend veelzijdig is. Als blush, highlight of crèmeoogschaduw ... Alleen voor de lippen is de formule net een tikje te droog, maar verder krijg je een volledige make-uproutine in één compacte verpakking. De stick glijdt moeiteloos over de huid, uitwerken doe je simpelweg met je vingers.

Nars, The Multiple, 42 euro bij narscosmetics.be.

6. Knappe kop

Of je ’m nu wil gebruiken om je haren mooi glad en glanzend te maken, te steilen, een nonchalante slag te geven of net voor een glamoureuze bos Hollywood­waves? Hij kan het allemaal. Dankzij de afgeronde platen tover je zowel een sluik kapsel als een krullenbos uit je mouw. Extra handig voor op vakantie: dat doet hij allemaal draadloos.

Babyliss, 9000RU Draadloos, 199 euro bij Coolblue.

7. Wondermiddel

Het is een van ’s werelds oudste beauty­producten, maar vooralsnog onvervangbaar. Een potje vaseline is onmisbaar op vakantie. In je EHBO-koffer (SOS gekloofde hielen, droge ellebogen of schaafwondjes), in je rugzak (ideaal om schuurplekken te voorkomen tijdens een lange wandeling op een hete zomerdag). En in je beautycase. Is je huidbarrière beschadigd door de zon? Voelt je huid droog en trekkerig? Dan kan vaseline een uitkomst zijn: de stof legt een laagje op de huid waardoor vocht niet kan ontsnappen en ze beter beschermd is tegen invloeden van buitenaf.

Vaseline, Original Petroleum Jelly, 2,89 euro bij Kruidvat.

8. Teint goed, al goed

Niet alleen wij zijn gebaat bij een ontspannende vakantie. Ook de huid ziet er plots stukken beter uit. Die zware fond de teint mag dus thuisblijven. Kies in plaats daarvan voor deze vederlichte doch high-impact formule die je meer dan ooit doet stralen. Het flesje bevat een heel klein beetje pigment, dat eventuele roodheden egaliseert zonder de huid zelf te bedekken. Al is het pièce de ­résistance de combinatie van verhelderende en vervagende partikeltjes die het licht weerkaatsen en een licht filterlaagje over de huid leggen. Ideaal om je teint op te frissen zónder dat je een dikke laag foundation nodig hebt. PS. Ook verkrijgbaar in miniformaat voor op reis.

Charlotte Tilbury, Hollywood Flawless Filter, 40 euro (full-size) of 15 euro (travel) bij charlottetilbury.com.

9. Check oliepeil

Wat hebben een zachte, gevoede huid, verzorgde nagels en glanzende haren met elkaar gemeen? Simpel: olie. Deze olie komt bovendien in een superhandige klikverpakking. Geen morsgevaar in de toilettas dus. Gebruik voor je zonnecrème of als laatste stap in je avondroutine voor een happy huid, masseer er je nagelriemen mee in, of doe wat olie op je vingertoppen en haal ze door je haar om pluis te temmen.

Milk Makeup, Sunshine Oil, 37,20 euro bij cultbeauty.co.uk.

10. 3-in-1 skincare

Eén potje, drie producten. Afhankelijk van hoeveel product je gebruikt, verandert de tube van een hydraterende crème in een milde cleanser of verzorgend masker. Handig!

Nuxe, Crème fraîche de beauté 3-in-1, 29,50 euro bij de apotheek.

