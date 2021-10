Tartan of paisley? Modekenner legt uit hoe je een geslaagd statement maakt met verschillende prints

Herfstige blikvan­gers: modekenner Hilde Geudens tipt de accessoi­res die jouw najaars­look compleet maken

25 september De herfst is aangebroken, de bladeren vallen (bijna) van de bomen en de nieuwe najaarsgarderobe ligt al te pronken in jouw kast. Nu alleen nog je outfits upgraden met enkele opvallende accessoires. En ook die zijn er dit najaar in overvloed. Kies je voor een chique zijden sjaal rond je hoofd, een aaibare handtas of statement-oorbellen? Alles kan, zolang het maar in het oog springt. Modekenner Hilde Geudens zet de herfstige blikvangers op een rijtje.