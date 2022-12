Tanja Dexters antwoordt op 10 kerstvragen. “Tot mijn 30ste schoof ik bijna elk jaar met een ander vriendje aan tafel”

In ‘Alex Agnew’s Fear Factor’ op Play 4 zie je binnenkort Tanja Dexters (45) bezig. Na enkele tegenslagen is ze klaar om te stralen aan de feestdis. Als amuse vertelt ze over de tongkus met haar tweelingzus en over Frank Verstraeten, de ex-baas van de beruchte dancing Zillion, die ze daar voor bedankte. Als dessert verklapt ze iets over een bijzonder ritje in de politiecombi. “Ik kom van de familie Dexters. (lacht) Wij feesten graag met een glas in de hand.”

Welke feestkus wil je vergeten?

“Mijn tweelingzus had na haar scheiding een nieuw vriendje. We wilden hem imponeren en vervulden de fantasie van elke man: we kusten elkaar. Het was raar, vies en ik zou het nooit meer doen.”

Wat was een pijnlijke opmerking aan de feesttafel?

“Tot mijn dertigste schoof ik zowat elk jaar met een ander vriendje aan tafel. Daar lachten we openlijk mee, zeker omdat mijn zussen al getrouwd waren.”

Gaf je ooit over na een kerstdiner?

“Ik heb nooit katers en een ijzersterke maag, maar mijn mama is élk jaar aan de beurt. Op kerstavond ligt ze met een nat washandje op de grond van de badkamer, aan het afzien. Ze hoeft daar niet eens veel voor te drinken.”

Op welke feestelijke plek deed je het ooit?

“Tijdens een feest liet ik me ­­­ophalen door een combi. Ik kende de agent en we hadden seks in die politiewagen. Daarna zette hij me weer af en ging ik verder feesten.” (lacht)

Welk gesprek aan de kersttafel wil je liever vergeten?

“Elk jaar zijn er dezelfde discussies over de liefde. Toen ik nog geen dochtertje had, wou mijn familie graag dat ik kindjes kreeg. Nu willen ze weten wanneer ik ga trouwen met mijn vriendje. Ik wil ooit wel, maar zonder die druk.”

Heb je zatte nonkels of tantes die te ver gaan?

“Tuurlijk, ik kom van de familie Dexters. (lacht) Mijn familie feest graag met een glas in de hand. We durven allemaal op tafel te staan, in elkaars rug te springen en we praten over elk onderwerp, zoals seks. Dat is nooit taboe.”

Wie moet jou dit jaar om vergiffenis vragen?

“Een koppel waar ik vijftien jaar bevriend mee was. We deelden lief en leed: de geboorte van mijn dochter Valentina, mijn scheiding met Miguel, de moeilijke start van mijn nieuwe relatie, het feesten en daardoor van het padje af raken, mijn werk verliezen, samen vele mooie reizen beleven. Ze maakten me met de grond gelijk. Het doet veel pijn, maar op deze manier kan ik hen niet vergeven.”

Quote Ik kan moeilijk doen of er niets ­gebeurd is, maar hoop met Kerstmis weer een stap vooruit te zetten met Michaël, want we houden van elkaar.

Is er iemand die je wel wil vergeven dit jaar?

“Mijn vriend Michaël voor alles wat hij verkeerd deed, maar dat is moeilijk. Zijn ex-vrouw pushte om bij me weg te gaan, naar een ­andere vrouw. Hij zocht die weg op. Ik kan moeilijk doen of er niets ­gebeurd is, maar hoop met Kerstmis weer een stap vooruit te zetten, want we houden van elkaar.”

Kreeg jij ooit een slecht cadeau?

“Mensen vinden het moeilijk om cadeaus te geven aan iemand die al alles heeft. Maar ik heb niet alles en je doet me bijvoorbeeld plezier met een koffiemok. Ik kreeg er gisteren nog eentje van mijn vriend.”

Welke eindejaarskus zal altijd magisch zijn?

“Frank Verstraeten (ex-uitbater van de legendarische discotheek Zillion, red.) probeerde me op oudejaar eens te kussen. Ik zei hem dat het niet zou gebeuren. Hij kon er goed om lachen, want we hadden een zotte en goede vriendschappelijke relatie.”

