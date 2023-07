Talloze fans zweren bij de ‘Barbie’-film als de ultieme relatietest

Of jij en je lief lang zullen samenblijven? Daarvoor hoef je hem slechts mee te nemen naar de gehypete film ‘Barbie’. Hoe je manlief daarop reageert, zou namelijk heel wat over hem én jullie relatie zeggen. Zo claimen talloze fans op sociale media toch.

De ultieme relatietest? Neen, dat is niet langer ‘Temptation Island’ maar een tripje naar Barbieland, zo blijkt. Om te weten of jouw partner potentieel heeft op lange termijn, moet je gewoon de superpopulaire film ‘Barbie’ gaan kijken. Uit zijn reactie zou je namelijk enkele belangrijke conclusies kunnen trekken. Althans, dat beweren mensen in filmpjes die die nu viraal gaan op sociale media.

Is je man ‘Kenough’ of niet?

‘Barbie’ draait namelijk om meer dan roze outfits en plastic fantastic. De film zou een feministisch perspectief hebben en een belangrijke centrale boodschap meegeven. Eentje waar je (nieuwe) vlam nog iets van kan opsteken. “Neem je lief mee om de nieuwe ‘Barbie’-film te zien”, raadt TikTokster @swagaliciousvr0 daarom ook aan in een filmpje dat intussen al meer dan 4 miljoen keer bekeken is.

“Hoe reageert hij als je vertelt dat je deze film wil zien? Hoe staat hij tegenover bepaalde dingen die in de film gebeuren? Wat vindt hij van het einde of van de manier waarop Ken wordt afgebeeld? Praten jullie over de boodschap van de film achteraf? Wat denkt hij over het personage Allan (gespeeld door acteur Michael Cera, nvdr.)?”

Dat zijn belangrijke vragen die je een helder beeld van het karakter van je crush kunnen bieden, aldus de TikTokster. En of hij dus een blijvertje is of niet. Haar eigen vriend reageerde alleszins positief door te zeggen: “Ik heb altijd gedacht dat de wereld er beter zou uitzien als vrouwen de touwtjes in handen hebben”.

Talloze andere mensen deelden de reacties van hun vriend in de comments onder de video. “Mijn vriend gaf de film een 10 op 10 en zei dat hij blij was dat het de hedendaagse problemen tussen man-vrouw aankaart”, schreef iemand. Denk hierbij aan de monoloog van actrice America Ferrera, die de moeilijkheden van de vrouw bespreekt in de film. Andere vrouwen prezen hun man omdat die zelf voorstelden om ‘Barbie’ te gaan zien, mét bijhorende roze outfit.

@joellalaurito_ my boyfriend passed the barbie vibe check 😌 ♬ what was I made for BILLIE EILISH FROM BARBIE - Oᴜᴛsᴛᴀɴᴅɪɴɢ_ʟyrics Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een test voor je lief én een (eerste) date

Volgens TikTok-gebruikers Joella Laurito en de Duitse Nicole Hoefler kan de film daarom fungeren als een soort relatietest, of dat in een lange relatie, op een eerste date of om verkeerde mannen op datingapps te weren, is. “Als een man de film niet wil zien, erover wil praten of, nog erger, hem gezien heeft en het geen goede film vindt of hij snapt de bedoeling er niet van, is dat echt een no-go”, vertelde Hoefler aan NBC News.

“Mijn vriend heeft me zo meer dan ooit bewezen dat hij de beste is. Hij kleedde zich in het roze en begreep alle grappen. Na afloop besprak hij met mij wat een meesterwerk deze film is en hoe moeilijk het moet zijn om een vrouw te zijn”, aldus Hoefler op TikTok.

Toch is lang niet iedereen overtuigd van deze ‘relatietest’. “Ik snap de obsessie niet om deze film met je lief te zien. Het is lang niet zo diepgaand als men jullie wil doen geloven”, schreef iemand. Bij een ander viel de man gewoon in slaap en begon zelfs te snurken. Of het zien van de film écht iets zegt over je (toekomstige) partner laten we dus het best in het midden. Maar dat de film interessant voer voor discussie is, daar bestaat geen twijfel over.

