Talk about sex: waarom we wél over het verleden van onze partners willen horen Margo Verhasselt

25 augustus 2018

13u31

Bron: Superdrug Online Doctor 0 Nina Van 'dus, euhm, met hoeveel mensen heb jij al seks gehad?' tot 'zijn we nu eigenlijk een koppel?'. In het begin van een nieuwe relatie hebben we vaak enkele ongemakkelijke gesprekken die niemand graag heeft. Al toont een online onderzoek aan dat we die dingen stiekem toch graag te weten komen.

Vanaf wanneer vinden we trop te veel, met hoeveel mensen duikt de gemiddelde Belg in bed en hoeveel effect hebben vorige scharrels op onze relaties? Online apotheek Superdrug Online Doctor deed onderzoek en licht een tipje van de sluier.

In totaal werden 2,180 mensen bevraagd, waaronder 917 vrouwen en 1,263 mannen vanuit de Verenigde Staten en Europa. Het onderwerp: hun liefdesleven. Superdrug Online Doctor maakte enkele statistieken op die duidelijk maken wat we over het verleden van onze partners denken en op welk moment we meer over dat verleden te weten willen komen.

In Amerika werden twee of minder vorige partners bekeken als 'conservatief', 3 tot 7 als ideaal en 8 tot 15 als losbandig. Maar deze resultaten varieerden van land tot land. Zo vonden mensen uit Australië 7 vorige liefdes conservatief terwijl wij Belgen 7 uitroepen tot het ideaal aantal partners.

Die vorige partners mogen dan wel deel uitmaken van het verleden, ze hebben in sommige gevallen ook effect op de toekomst. 37 procent gaf aan dat ze in de meeste gevallen nooit een relatie zouden beëindigen door wat hun partner in het verleden uitspookte, 33 procent hield zich afzijdig. De andere 30 procent zou toch een relatie durven stopzetten wanneer hun liefste een verleden had waar ze niet trots op waren.

1 tot 4 maanden

Wanneer we de vuile was buiten moeten hangen? Dat cijfer was overal ongeveer hetzelfde. De meeste mensen (36.3 procent van de vrouwen en 35.3 procent van de mannen) vonden dat tussen de eerste en vierde maand van de relatie een goed moment was om deze informatie met elkaar te delen. Amper 10.9 procent van de vrouwen en 11.3 procent van de mannen waren van mening dat er helemaal niets verteld moest worden.

Wat wel belangrijk was voor de meeste ondervraagden was dat erover gesproken werd nog voor je met je nieuwe partner tussen de lakens duikt, om zo onaangename verrassingen te vermijden.