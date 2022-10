Sven De Ridder over de levenslessen die hij zijn dochter Robin Rosy wil meegeven: “Overschat, maar onderschat jezelf nooit”

In een driedelige reeks delen bekende Vlamingen hun levenslessen die ze zelf opstaken van geliefden die ze verloren of die nog bij hen zijn. Deze levenslessen geven ze graag door aan de volgende generatie. De eerste aan het woord is acteur en theatermaker Sven De Ridder. Hij spreekt samen met zijn dochter Robin Rosy over hun gezamenlijke liefde voor muziek, humor en sushi. Maar als vader geeft hij haar ook graag een aantal levenslessen mee. “Ik hoop dat Robin Rosy alle kansen blijft grijpen, met beide handen.”

Hoe zouden jullie elkaar omschrijven?

Robin Rosy: “Ik zou mijn papa omschrijven als lief, slim en zacht. Iemand die vol passie zit en met wie je goed kan praten.”

Sven: “Ik vind de leergierigheid van Robin Rosy opmerkelijk. Ze heeft een open blik op de wereld en is geïnteresseerd in veel dingen, zoals natuurwetenschappen. Daarnaast heeft ze een groot rechtvaardigheidsgevoel en dat stemt mij hoopvol. Je voelt dat dat leeft bij haar leeftijdsgenoten. Haar multiculturele vriendenkring is een weerspiegeling van de maatschappij en er heersen weinig vooroordelen. Ik vind het fantastisch dat die verschillende invloeden binnenkomen en dat haar generatie daar veel makkelijker mee omgaat dan de onze.”

Het is ook een generatie met heel wat uitdagingen. Maak je je daar zorgen over?

Sven: “Nee, eigenlijk niet. Het is waar dat deze generatie veel prikkels moet verwerken. Maar ik denk dat er nu betere vragen gesteld worden en dat er meer antwoorden zijn dan vroeger. Als jongeren met een open vizier in het leven staan en hun mening laten horen, heb ik hoop voor de toekomst.”

Robin Rosy: “Ik kijk zelf ook positief naar morgen. Dat optimisme zit in onze genen, denk ik.”

Herinner je je nog hoe je was op haar leeftijd?

Sven: “Ik ben altijd de leader of the pack geweest, dat zou je nochtans niet zeggen met mijn gestalte. (lacht) Maar ik kon iedereen charmeren door de clown uit te hangen, waardoor er mij veel vergeven werd. Ik had een handvol goede vrienden en ik was degene die initiatief nam om bijvoorbeeld straatradio te maken. Spelen in de modder was niet aan mij besteed, mijn favoriete tijdverdrijf was films ontdekken in de cinema en in de videotheek. Daar besefte ik: ik wil later aan de andere kant van het scherm zitten.”

Quote “Ooit zei iemand: wees vriende­lijk tegen iedereen die je tegenkomt. Dat kost geen geld en je krijgt er veel van terug” Sven De Ridder

Welke levenslessen wil jij meegeven aan je dochter?

Sven: “Laatst waren we op reis een Amerikaanse man tegengekomen die ons zijn levenslessen meegaf. Hij zei: ‘Weet dat goede ouders er altijd voor je zijn en je steunen, ook al ben je het in sommige levensfases niet met hen eens. Doe je best op school, overschat maar onderschat jezelf ook niet. En wees vriendelijk tegen iedereen die je tegenkomt. Dat kost geen geld en je krijgt er veel van terug.’ Het raakte mij dat die man daarover begon, want het zijn ook de basiswaarden die ik probeer mee te geven aan mijn kinderen.”

Welke karaktertrekjes van je papa herken je bij jezelf, Robin Rosy?

Robin Rosy: “Humor is heel belangrijk voor ons. En onze eetlust! (gelach) Wij zijn allebei grote sushifans. Maar we delen ook op andere vlakken dezelfde smaak, zoals in films en muziek. Zo heb ik papa de muziek van Harry Styles en Lizzo leren kennen. Maar ik luister met hem ook graag naar Queen en Guns N’ Roses, ik ben op dat vlak een beetje een oude ziel eigenlijk.”

Sven: “Ik ben zelf ook nostalgisch ingesteld.”

Robin Rosy: “Maar als jij oude horrorfilms in zwart-wit begint te kijken, denk ik wel: dat is erover, papa!” (lacht)

Wat zullen jullie altijd van elkaar herinneren?

Robin Rosy: “Dat mijn papa de meest fantastische theaterstukken in elkaar bokst. Dat vind ik zo tof en creatief. Als ik dan in het publiek zit, besef ik plots: dat heeft mijn vader gewoon helemaal zelf gemaakt!”

Sven: “Wat me altijd zal bijblijven, is het feit dat we samen konden acteren in de Ketnet-reeks ‘Ik u ook’. Die werd opgenomen midden in de lockdown dus we moesten thuis zelf acteren en filmen en werden vanop afstand gecoacht. Toen ik het resultaat zag, vond ik dat heel straf! Maar ik ben even trots als ze met nieuwe inzichten terugkomt van school.”

Wat wensen jullie elkaar nog toe?

Robin Rosy: “Ik hoop dat papa steeds positief blijft, want dat vind ik zo zalig aan hem. En dat hij blijft spelen, regisseren en schrijven. Ik zie hoe gelukkig dat hem maakt.”

Sven: “Ik hoop dat Robin Rosy in elke situatie voor zichzelf blijft opkomen, dat ze kansen met beide handen grijpt en dat ze probeert haar dromen waar te maken.”

Robin Rosy: “Ja, wie weet word ik wel bioloog. Of doe ik toch iets met film of theater. Wat het ook wordt, ik weet dat mijn papa aan de zijlijn zal supporteren.”

