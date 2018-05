Sushi is steeds kleiner geworden Aiko van Hooijdonk

13 mei 2018

13u28

Vandaag de dag kennen we sushi als kleine hapjes. Dit is wel anders geweest, want volgens de Japanse website Tenpo was sushi vroeger wel 2 tot 4 keer groter dan nu.

Dit komt doordat Tokyo, de geboorteplaats van sushi, tussen 1603 en 1868 een grote stad was waar veel reizigers doorheen trokken. Deze reizigers waren op zoek naar eten dat ze mee konden nemen op hun reis. Het moest snel klaar zijn én goed vullen. Sushi was die tijd dus het equivalent van fastfood. Nog een leuk weetje: doordat de rolletjes destijds groter waren, had je met 2 stukken al voldoende om vol te zitten.

De sushi van toen scheen ook anders te smaken. Nu wordt de lekkernij gemaakt met witte azijn toebereide rijst, terwijl de oorspronkelijke rijst werd gemixt met rode azijn, gemaakt van sake. Hierdoor had de rijst ook een oker-achtige kleur. Wat wel hetzelfde gebleven is, is de sojasaus om de sushi in te dopen.

Het is niet duidelijk waarom sushi op den duur steeds kleiner is geworden.