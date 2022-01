Supersolden: deze handtassen van grote merken shop je nu aan een kleine prijs

Galeriste Sofie Van de Velde: “Ooit hielp ik Leonardo DiCaprio kiezen tussen een Basquiat of een Picasso”

De Antwerpse Sofie Van de Velde runt drie galerijen en is te zien als kunsthandelaar in ‘Stukken van mensen’. Haar leven is even surreëel als sommige werken die ze verhandelt. Leonardo DiCaprio adviseren, een korset van Frida Kahlo thuis stockeren of een echte Keith Haring op de kop tikken: Van de Velde moet er het hoofd koel bij houden. “Ik werk al tien jaar zeven dagen op zeven.”

17 januari