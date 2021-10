You love it or you hate it : eyeliner. Voor veel stervelingen is eyeliner moeilijk onder de knie te krijgen - en dus de grootste lastpost in hun make-uptas - en ze vermijden daarom het product ten koste van alles. Anderen krijgen er maar geen genoeg van en zijn constant op jacht naar nieuwe trends om mee te experimenteren. Of je nu een trots lid bent van #TeamEyeliner of niet, iédereen zwicht voor de “banana” eyeliner trend. Want het ziet er origineel en schattig uit, en is ontzettend makkelijk aan te brengen.

In de jaren zestig werd de banana eyeliner voor het eerst populair, maar nu is de trend bezig aan een comeback. Beroemde visagisten combineren de banana eyeliner tegenwoordig met volumineuze bovenwimpers en extra lange, klonterige onderwimpers om de retro look af te maken.

Bambi-ogen

Deze retro make-up trend overtreft alle andere strakke, grafische eyeliner stijlen omdat ze zo makkelijk is om zelf te doen. Abstracte eyeliner vormen zijn vaak enorm mooi, maar ze vereisen een bepaald niveau van vaardigheid. De banana eyeliner trend, daarentegen, bestaat maar uit één gebogen lijntje dat onder je wenkbrauwbot komt, waardoor je dit met weinig tot geen make-upvaardigheden klaargespeeld krijgt. Perfect voor de beautydummies onder ons!

Maar beautydummy of niet: het is niet omdat deze look zo makkelijk is, dat 'ie z'n effect mist, integendeel. De gebogen vorm van een banaan zorgt voor een grafisch zwevend effect wanneer je met je ogen knippert, voor een effect à la Bambi. En het beste is: je hoeft nog niet meteen naar de winkel te rennen, want voor deze look kan je werkelijk alles gebruiken: van vloeibare gel en potlood tot crème eyeliners.

De banana eyeliner look nog leuker maken? Ga dan voor eyeliners in verschillende kleuren. Hieronder kan je alvast inspiratie opdoen, want zoals je ziet zijn er zijn heel wat verschillende manieren om te experimenteren met banana eyeliner looks.

Zelf ook eens proberen?

Accounts genoeg op Instagram om inspiratie op te doen, maar natuurlijk moet je eerst zelf aan de slag om te zien of het iets voor jou is. Onze beautyredactrice Sophie legt je in vier makkelijke stappen uit hoe je met deze banana eyeliner look kan shinen. Gebruik de handige foto onderaan als houvast tijdens het uitproberen!

Stap 1: Begin de bananenvorm uit te tekenen met oogschaduw, zo kan je eventuele foutjes nadien makkelijker corrigeren. Probeer bij deze stap zoveel mogelijk de natuurlijke curve van je ooglid te volgen.

Stap 2: Met een wattenstaafje en wat micellair water kan je de vorm corrigeren zoals jij 'm graag ziet.

Stap 3: Eyeliner boven je ooglid is cruciaal. Normaal gezien kleur je je natuurlijke ooglid in met eyeliner om zo de illusie te creëeren van een vollere wimperrand. Bij de banana eyeliner kan je dat, indien gewenst, ook doen, maar het is geen must.

Stap 4: Naast je natuurlijke ooglid in te kleuren, boots je eveneens de arcadeboog van je oog na, door de oogschaduw die je aanbracht met eyeliner te overtrekken. Het gebruik van gelliner is hiervoor het makkelijkste, maar gewone vloeibare liner kan ook. Eventueel kan je het uiteinde verbinden met het lijntje boven je wimpers

Feeling funky? Dan kan je optioneel deze extra stappen toevoegen aan deze make-uproutine.

Stap 5: Voor een extra retro look kan je op het bewegend ooglid een pastelkleurige oogschaduw aanbrengen. Doe dat idealiter met de vingers. De natuurlijke oliën van je vingers zorgen dat de kleur beter hecht op het ooglid waardoor de kleur intenser zal ogen.

Stap 6: Et voilà, de trendy banana eyeliner look is een feit.

Volledig scherm Banana eyeliner tutorial © NINA

