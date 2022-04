Styliste Romy geeft kledingtips voor vrouwen met grote borsten. “Een coltrui doet je borsten groter lijken”

Grote(re) borsten: sommige vrouwen pronken ermee, anderen moffelen ze liever weg. Want qua styling zorgt een grote boezem vaak voor een uitdaging: het is niet altijd even makkelijk om dan kleding te vinden waar je je comfortabel in voelt. Romy Schlimbach, bekend als plussize model, influencer en styliste Romy Curvy, geeft acht tips.

Cupmaat E, F, G, H … Sommigen worden er blij van, voor andere vrouwen is het vooral een bron van ergernis. Het is dan ook wel een ding, grote borsten hebben. Een romantisch kanten bh? Die vind je bijna nergens in je maat. Een prachtig decolleté? Dat heb je dan weer vanzelf, zonder nood aan tape of push-up.

Ook het stylen van outfits gaat voor sommige vrouwen met een grotere cupmaat gepaard met getwijfel. Wat kan ik wel dragen? Wat niet? Styliste Romy Schlimbach valt meteen met de deur in huis. “Wat je wel of niet kan dragen met grote borsten is geen zwart-witverhaal. Iemand die trots is op haar vollere borsten, zal zich helemaal anders kleden dan iemand die haar grotere boezem totaal niet in de kijker wil zetten. Het gaat er vooral om dat jij draagt waar jij je goed in voelt.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Romy Plussize Model She/Her (@romycurvy) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“En laat je niet doen door eventuele negatieve reacties. Wil jij strapless door het leven? Doe dat dan. Mensen zullen zich altijd een mening vormen over wat jij draagt, positief of negatief. Mijn motto blijft: flaunt your curves, je hebt ze niet voor niets gekregen.”

Met deze 8 tips van Romy kleed jij je grote borsten op hun best:

1. Strakke coltruien of blouses met hoge neklijn

“Door een nauwsluitende coltrui of een blouse met hoge neklijn lijken je borsten dubbel zo groot. Dat komt omdat de ruimte tussen je borsten en neklijn vrij lang is. Zo’n kledingstuk kan je gerust dragen, maar het zal je borsten dus groter doen lijken. Uit ervaring weet ik dat vrouwen dat juist liever vermijden.”

2. Strapless kleding

“Vrouwen die hun grote borsten willen verdoezelen, kopen best geen strapless kleding. Bij strapless ligt de nadruk namelijk precies op de boezem.” En toch nuanceert Romy die uitspraak ook meteen. “Persoonlijk vind ik een strapless blouse wél heel mooi bij vrouwen met grote borsten. Al moet je dan wel weten hoe je ze moet dragen. Mijn tip: draag er een strapless bh onder. Die voorziet je toch van dat beetje extra steun. Heb je geen strapless bh? Zorg er dan voor dat de top echt strak genoeg zit. Anders gaat alles na een aantal uur hangen en ben je de hele avond je blouse omhoog aan het trekken.”

3. T-shirts met opdruk

“Als je de aandacht op jouw borsten wil leggen, kan je perfect zo’n T-shirt dragen. Wil je dat niet, dan zul je je comfortabeler voelen in een effen T-shirt. Een tekening zal namelijk altijd de aandacht trekken en je borsten nog groter doen lijken.”

4. Koop de maat die bij jouw borsten past

“Ik merk vaak dat vrouwen outfits aanschaffen in een maat die goed bij hun lichaam past, maar die te klein is voor hun borsten. Vooral bij een blouse met knoopjes valt dat snel op. Koop dus nooit een blouse met knoopjes die te spannend is aan de borsten, want dan gaan de knoopjes openstaan en dat is onflatteus.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Romy Plussize Model She/Her (@romycurvy) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

5. V-hals en een diepe ronde hals

“Een V-hals en een diepe ronde hals passen prachtig bij vrouwen met grotere borsten. Je krijgt er een mooie decolleté door, zonder je borsten overdadig in de kijker te zetten.”

6. Wikkeljurken en -blouses

“Wikkeljurken en -blouses vind ik echt aanraders. Ze flatteren je buste, omdat ze zich letterlijk rond je borsten wikkelen. En het allerbeste: zo’n ontwerp past bij alle maten en vormen van borsten.”

7. Lingerie en badkleding met beugels

“Als je liever lingerie zonder beugels draagt, mag dat natuurlijk ook. Maar veel vrouwen houden er net wél van. Het voelt comfortabel, omdat de borsten dankzij die ondersteuning niet gaan hangen. Een beugel geeft de borst ook meteen een mooie vorm.”

8. Vulling is overbodig

“Zowel in lingerie als in kleding is vulling voor vrouwen met grote borsten overbodig. Je kan daarvoor kiezen, maar zorg er dan voor dat de vulling niet te dik is. Tenzij je je borsten groter wil doen lijken, natuurlijk. Een push-up is ook overbodig, want je hebt al voldoende volume. Nog een kleine tip: een van mijn favoriete lingeriemerken is Elomi. Zij hebben prachtige setjes voor vrouwen met grotere borsten, zowel met als zonder vulling.”

Lees ook: