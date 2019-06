Zwart of wit: wat is nu de beste kledij bij warm weer? Liesbeth De Corte

29 juni 2019

09u31 0 Style Vandaag wordt het weer tropisch warm en klimmen de temperaturen boven de 30 graden Celsius. Een hele dag rondlopen in zwemkledij of - waarom ook niet: in Adam- of Eva-kostuum - klinkt verleidelijk, maar is jammer genoeg niet realistisch. Wat kan je dan wel het best dragen op een bloedhete dag?

Een kleerkast met zomerkledij ziet er waarschijnlijk lichter uit dan eentje met winteroutfits. Tijdens de zomermaanden zijn we immers geneigd om voor witte kledingstukken of frissere kleuren te kiezen. Dat heeft niet alleen te maken met wat modetrends voorschrijven. We gaan er ook van uit dat het minder warm is bij hoge temperaturen. Maar klopt dat wel? En waarom lopen mensen in de woestijn dan rond met lange, donkere gewaden? Wij vroegen het aan kleurexpert en trendwatcher Hilde Francq.

Bedoeïenen

“Donkere kleuren slorpen de warmte op. Wit en lichte kleuren weerkaatsen daarentegen het zonlicht en nemen daardoor minder warmte op”, legt de expert van trendstudio Francq Colors uit. “Daaruit zou je kunnen concluderen dat we het best lichte outfits dragen om het koel te hebben. Toch klopt dat niet.”

Ze verwijst naar een onderzoek dat in 1980 gepubliceerd is in het wetenschappelijke vakblad Nature. “4 wetenschappers plaatsten toen vrijwilligers in de woestijn tijdens de middag en testten een aantal verschillende outfits uit. Wat bleek? De hitte die doorgegeven werd door het gewaad op de huid was identiek bij het zwarte of het witte gewaad.” Veel belangrijker was de snit van het gewaad. “Bij een losse garderobe is er sprake van een soort schoorsteeneffect: de hitte tussen gewaad en huid verplaatst zich naar boven, waardoor er langs onderen lucht opgezogen wordt. Hierdoor ontstaat er een luchtstroom die verkoelend werkt. Waarom bedoeïenen dan vaak zwarte kledij dragen? Wellicht omdat het minder straling doorlaat en daardoor beter tegen verbranden beschermt.”

Kortom, of je nu voor zwart of wit kiest, maakt niet zoveel uit. Je draagt simpelweg het best losse kledij. Is een loszittende outfit geen optie en ga je toch voor strakke kledij? Dan haal je het best lichte kleuren uit je kleerkast.

Kijk ook naar de stof

Warm weer vraagt om luchtige stoffen die ademen én toch tegen de zon beschermen. “Stoffen die de stroming van de lucht bevorderen zijn een aanrader”, bevestigt Francq. “Luchtig linnen is een van de beste opties. Hoewel katoen erg fris aanvoelt, is het ook erg absorberend en houdt het zweet vast. Daarom is het niet altijd geschikt, tenzij het heel luchtig geweven is. Ook stoffen als viscose, tencel of zijde kunnen verkoelend aanvoelen.”