Zuinig met foundation en opvallende ogen: de beste make-uptips als je een mondmasker draagt

Wat mascara en een kleurtje op de lippen. Tot voor kort was dat dé beautyroutine van vele vrouwen. Maar nu het mondmasker een vaste plaats krijgt in onze garderobe kan de lippenstift achterwege blijven. Ook een laag foundation is geen goed idee. Ines Borgonjon, senior make-up artist bij M.A.C., legt uit welke aanpassingen we het best doorvoeren en hoe we onze huid kunnen beschermen.

Niemand kijkt nog vreemd op wanneer een toevallige passant op straat een mondmasker draagt. Willens nillens is dat hét mode-accessoire van het seizoen geworden. Dat heeft ook zo z'n impact op onze skincareroutine en beautyrituelen. Zeker als je enkele uren - of de godganse dag - een mondkapje draagt, kan dat uitslag of acne in de hand werken.

Huid

Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ is het verstandig om je vertrouwde dagcrème lustig te smeren, stelt Ines Borgonjon. Zo is je huid minder vatbaar voor irritatie. “Nog beter is het om je gezicht wat rust te gunnen. Het is warm onder je mondmasker. Wanneer je foundation aanbrengt, krijg je een oncomfortabel gevoel. Bovendien kan het na enkele uren kleur afgeven aan het masker, en dat is niet de bedoeling.”

Ook dermatoloog Thomas Maselis is voorstander van een minimale maquillage. “De huid kan minder goed ademen onder een masker en gaat opzwellen, waardoor de uitgang van de talgklieren nog nauwer gaat worden”, zei hij eerder al. Als je toch een dikke laag fond de teint zou smeren, krijg je sneller last van puistjes.

Voor wie het niet gewoon is om volledig onopgemaakt de deur uit te gaan, bestaan er enkele trucjes. “Zo kan je ervoor kiezen om kleine imperfecties - bijvoorbeeld walletjes of rode vlekjes - te verdoezelen met een concealer. Of je kan opteren voor een getinte dagcrème”, stelt Ines voor. “Wil je toch per se foundation op je snoet? Dan kan je het mengen met een glanzende crème zoals Strobe Cream. Door die combinatie versmelt de foundation mooi met de huid en ziet je velletje er iets ‘aangekleder’ uit.”

Lippen

“Een rode lippenstift of gloss heeft met een mondmasker weinig zin. Zelf geef ik de voorkeur aan een lip conditioner. Doorgaans gebruik ik een exemplaar van M.A.C. omdat die voedend is en mooi glanst, zonder te plakken. Omdat ik soms mijn handcrème vergeet, gebruik ik hem zelfs om mijn droge handen en knokkels in te smeren. Win-win!”

Ogen

Ogen zijn de spiegel van de ziel, wordt weleens gezegd. Lekker cliché. Maar hoe je het ook draait of keert: met een mondkapje op is het een goed idee om je ogen in de kijker te zetten. Ines is fan van kleine ingrepen die een groot effect geven, vertelt ze. “Dep eventueel met wat concealer onder je ogen, zodat je wallen minder hard opvallen. Pak dan de wimperkruller erbij. Niet iedereen is gezegend met lange wimpers, maar een kruller geeft onmiddellijk een liftend effect. Zet dan je mascaraborstel tegen de wortels van je wimpers. Door stevig zigzaggend heen en weer te bewegen, en dan zachtjes met het borsteltje richting het einde van de haartjes te aaien, mijd je klonters en krijg je een natuurlijke, volumineuze oogopslag.”

“Een volgende stap is het in model borstelen van je wenkbrauwen. Eventueel kan je getinte wenkbrauwgel gebruiken of vormgeven met een potlood. Dep dan met een highlighter of lichte oogschaduw in het binnenste van je ooghoek: dan lijkt het alsof je oog het licht vangt.”

Ben je moe? Of heb je enkele woelige nachten achter de rug? Ines: “Mijn tip: ga met een huidkleurige potlood over je waterlijn. Je ziet er meteen wat frisser en meer monter uit.” Als het tot slot wat specialer mag, stelt Ines voor om te experimenteren met eyeliner. “Toegegeven, niet iedereen is daar even handig mee, maar het is ‘t moment voor trial and error. Als je een lijn boven je oog wat spannend vindt, kan je een donkerbruine of grijze kleur gebruiken. Breng het potlood enkel aan op de buitenste hoek van je ooglid en vervaag het met een penseel of wattenstaafje. Dat oogt wat subtieler. Feller kan ook, met een zwarte of een pittig kleurtje zoals turquoise of wat glitter. Zeker in de zomer is dat een winner.”

