Zowel op straat als op de catwalk populair: vrouwen in een maatpak Timon Van Mechelen

07 maart 2019

10u06 0 Style Het kostuum voor vrouwen is geen nieuwe modetrend meer, maar het blijft wel razend populair. Zowel op de catwalk als op straat onder fashionista’s tijdens de afgelopen modeweken. Zelf nog moeite om in een kostuum de deur uit te komen? Wij geven enkele stylingtips en verzamelen een aantal leuke exemplaren voor elk budget.

Het grootste voordeel aan het kostuum voor vrouwen, is dat het eigenlijk elk figuur flatteert. Natuurlijk zul je wel wat verschillende modellen moeten passen, maar wie een maatje meer heeft, hoeft deze trend absoluut niet te schuwen. Belangrijk is dat de schouderlijn goed zit, de mouwen niet te lang of te kort zijn en de pijpen niet over de grond slepen.

Wie wat voller is, kan makkelijk opteren voor een pak dat ietsje losser valt. Wat overigens erg trendy is. Onder andere Tom Ford en Gucci staken modellen tijdens de afgelopen modeweken in een zogenaamd ‘relaxed suit’. Kies bijvoorbeeld voor een brede broek die hoog in de taille zit en een jasje dat precies een paar maten te groot is. Stop een hemd of blouse in de broek, zodat je het smalste deel van je bovenlichaam extra benadrukt. Een stel hakken verlengen optisch je benen wat je er slanker doet uitzien. Vrees niet dat oversized je nog voller doet lijken. Jezelf in een strak kledingstuk wurmen, zorgt er net voor dat je er breder uitziet dan je eigenlijk bent.

Sneakers onder een kostuum zijn ideaal om je look wat meer alledaags te maken. Gaan werken in een pak als vrouw vraagt al genoeg lef, met hakken trek je nog meer aandacht naar je toe. Tenzij je dat natuurlijk net leuk vindt. Een blouse staat wat chiquer onder een kostuum, een T-shirt of sweater maken het geheel net als sneakers wat meer draagbaar.

Kleinere dames kunnen hun benen dan weer optisch verlengen door te kiezen voor een broek met een hoge taille die ook nog eens de enkels bloot laat.

Om het jullie makkelijk te maken, verzamelden we hieronder alvast 8 leuke kostuums bij elkaar:

1/ Blazer en broek van Tommy Hilfiger x Zendaya, € 249 + € 149, online te koop.

2/ Blazer en broek van mbyM, € 99,95 + € 99,95, online te koop.

3/ Blazer en broek van & Other Stories, € 99 + € 69, online en in de winkels te koop.

4/ Blazer en broek van Paul Smith, € 720 + € 330, online en in de winkels te koop.

5/ Blazer en broek van Drykorn, € 269,95 + € 149,95, online te koop.

6/ Blazer en broek van Monki, € 45 + € 30, online en in de winkels te koop.

7/ Blazer en broek van Samsøe & Samsøe, € 159 + € 119, online en in de winkels te koop.

8/ Blazer en broek van Zara, € 99,95 + € 49,95, online en in de winkels te koop.