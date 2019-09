Zoveel kost het organiseren van een modeshow TVM

24 september 2019

12u55

Bron: Vogue Business 0 Style De modeweken zitten er bijna op. Van New York via Londen naar Milaan om deze week te eindigen in Parijs. Per stad staan er gemiddeld 100 shows op de planning en ontwerpers trekken alles uit de kast om daartussen op te vallen. De bekendste topmodellen worden opgetrommeld, celebs krijgen betaald om op de eerste rij te zitten, de panden moeten afgehuurd en verbouwd worden en ga zo maar verder. Wat kost dat nu eigenlijk?

Waarom merken eigenlijk modeshows organiseren, terwijl er best weinig mensen zijn die de extravagante creaties gaan dragen in het dagelijkse leven legden we hier al uitgebreid uit. Zo schreven we toen bijvoorbeeld dat modeshows een relatief betaalbare vorm van reclame zijn. Vorig jaar berekende Launchmetrics, een Amerikaans bedrijf dat data uit de mode-industrie verzamelt en analyseert, nog dat sommige merken na het geven van een modeshow een stijging van 800% noteerden op het vlak van media-aandacht, in vergelijking met de rest van het jaar. Er mag dan een hoog prijskaartje aan een show vasthangen, een campagne met een actrice of topmodel kost vaak evenveel en genereert véél minder aandacht. Die aandacht zorgt er ook voor dat klanten meer goedkope producten van het merk kopen zoals zonnebrillen, cosmetica, handtassen en parfums.

In 2014 berekende modewebsite Fashionista dat een gemiddelde catwalkshow zo’n 175.000 euro kost, maar klopt dat cijfer anno 2019 nog steeds nu aandacht op sociale media steeds belangrijker wordt en merken dus wellicht ook meer moeten uitgeven om nog op te vallen? De Amerikaanse ontwerper Christian Siriano, die al sinds 2008 showt op New York Fashion Week, verklapte aan Vogue Business wat hij exact uitgeeft per modeseizoen.

- € 36.000 - € 55.000 voor modellen. Mannequins met een bekende naam en veel volgers, kosten zo’n € 18.000 extra.

- € 18.000 - € 45.000 om een locatie af te huren.

- € 9.000 - € 36.000 aan lichten. De prijs varieert afhankelijk van de aanwezige lichten op de locatie. Siriano vertelt dat dat soms niet eens een lichtpeertje is.

- € 4.500 - € 9.000 voor het geluid.

- € 18.000 - € 27.000 aan het productie-team dat de hele show coördineert.

- € 4.500 - 9.000 aan de stoelen of banken.

- € 18.000 - € 90.000 aan de aankleding van de zaal.

- € 1.800 - € 4.500 voor de catering backstage en het eten van het team.

- € 4.500 - € 6000 aan taxi’s, vipvoorkeuren en goodiebags.

- € 0 voor het haar en de make-up, dat is altijd gesponsord.

Totaal: € 114.000 - € 284.000 + de kost van het maken van de kleren die getoond worden tijdens de modeshow.

“Als ik deze cijfers toon aan mijn investeerders, is het moeilijk voor hen om deze bedragen te verantwoorden aangezien de concrete return die we eruit halen niet altijd duidelijk is”, aldus Siriano aan Vogue Business. “Natuurlijk zijn er wel manieren om uit te zoeken of een bepaalde collectie meer commercieel succes had dan een andere, maar dat heeft niet altijd met de modeshow te maken. Vaak hangt dat meer af van timing, of de stoffen die we gebruiken of wat andere ontwerpers showen dat seizoen.”

“Het is enorm belangrijk voor de identiteit van een merk”, gaat hij verder. “Zonder mijn modeshows had ik nooit de boodschap kunnen overbrengen aan de wereld dat we het gezicht van de modewereld willen veranderen. Ik haal ook heel veel samenwerkingen uit mijn shows.”

Kleine voetnoot: volgens de website Fashionista kost een modeshow van een groot merk als Chanel of Dior, die veel grootser uitpakken met hun locaties, modellen en aanwezige celebs, gemiddeld € 880.000.