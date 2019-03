Zoveel kost de zwangerschapsgarderobe van Meghan Markle mv

25 maart 2019

14u48

Bron: Glamour 1 Style Positiekledij? Daar zal je de hertogin van Sussex niet snel in zien rond paraderen. Meghan Markle is hoogzwanger maar aan haar kleerkast zal je dat niet merken: ze is nog steeds vaste klant bij Dior en Valentino en loopt rond op torenhoge hakken.

Meghan’s zwangerschapsgarderobe volgen is een van de favoriete bezigheden van menig modeblog en magazine. Maar aan haar looks hangt een stevig prijskaartje, wat wel te verwachten was, want de hertogin heeft nu eenmaal een dure smaak. Maar goed. Volgens webshop Love the Sales zou de volledige zwangerschapsgarderobe van de prinses zo’n 500.000 dollar kosten (441.718 euro).

Markle’s liefde voor designermerken begon wanneer ze nog voor de Amerikaanse serie Suits werkte. Haar schoonzus Kate daarentegen kiest volgens experts sneller voor simpele stuks omdat dat er door haar ouders zo werd ingepeperd. Daarnaast verklapt de webshop nog meer interessante weetjes. Zo zou de meest geliefde jurk van de zwangere hertogin het zwarte exemplaar van Givenchy zijn.

En het ‘Meghan Markle Effect’ slaat aan. Mensen gaan massaal op zoek naar haar favoriete stuks en naar goede koopjes voor de peperdure merken die bij de hertogin in de smaak vallen. Volgens de site zouden de zoekresultaten voor Karen Gee en Outland Denim bijvoorbeeld met 5.800% en 3.900% gestegen zijn nadat ze iets van hen droeg.