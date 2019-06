Zoveel geven Belgische vrouwen uit aan feestelijke kleding in de zomer TVM

04 juni 2019

09u01 0 Style De zomer is het seizoen bij uitstek voor trouw- en communiefeesten en daar heb je natuurlijk gepaste outfits voor nodig. Uit een enquête van online flashsalesplatform Veepee blijkt ook dat die feestelijke zomermode wel wat mag kosten volgens Belgische vrouwen. Een derde spendeert per maand tussen de € 200 en € 300 aan shoppen in de zomer.

De zomer is een drukke periode met veel festiviteiten. 70% van de Belgische vrouwen geeft aan dat er minstens 10 feesten of evenementen in hun agenda gepland staan tijdens de zomermaanden. Denk maar aan familiefeesten, trouwfeesten, festivals of etentjes …

Dat kost sowieso vaak al handenvol geld en uit de enquête van Veepee, waaraan in totaal 450 Belgische vrouwen deelnamen, blijkt dat ook een fors deel van het budget naar kleren gaat. Zo geeft slechts 5% minder dan € 50 per maand. Een vierde spendeert tussen € 50 en € 100 per maand, nog een vierde geeft € 100 tot € 200 uit, en 29% shopt maandelijks voor een budget dat varieert tussen € 200 en € 300. In Nederland geeft ook slechts 6% van de respondenten minder dan € 50 uit per maand.

Wanneer vrouwen op zoek zijn naar een outfit voor een trouwfeest spendeert ruim 70% minstens € 100. Zo’n 40% beperkt haar budget dan tussen € 100 en € 200. Om de perfecte outfit voor een trouwfeest te scoren geeft de rest (30%) een bedrag uit dat varieert tussen € 200 en € 300.

Toch betekent dit niet dat vrouwen voor elk trouwfeest een volledig nieuwe outfit aankopen. De helft van de respondenten zegt dat ze wel een nieuw kledingstuk koopt, maar dit combineert met kleding of accessoires die al in de kleerkast hangen. Meer dan een kwart van de vrouwen zegt zelfs dat ze helemaal niets nieuws koopt om naar een trouwfeest te gaan (27%). Een zomerse partyoutfit wordt gemiddeld tijdens een vijftal gelegenheden opnieuw gedragen.

Om het jullie makkelijk te maken, verzamelden we alvast 8 leuke feestelijke jurken en jumpsuits:

1/ CKS, € 119,99, online en in de winkels te koop.

2/ Fabienne Chapot, € 129,99, online en in de winkel te koop.

3/ Emily Marant x 10 Days, € 169,90, online te koop.

4/ Julia June, € 239,00, online en in de winkels te koop.

5/ Primark, € 15, in de winkels te koop.

6/ Arket, € 115, online en in de winkels te koop.

7/ Samsøe & Samsøe, € 159, online en in de winkel te koop.

8/ Edited, € 59,90, online te koop.